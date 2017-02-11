Могерини: ЕС готов взять на себя мировое лидерство в некоторых областях вместо США

Евросоюз готов взять на себя мировое лидерство в некоторых областях, в которых новая администрация США склоняется к более замкнутой политике, сказала верховный представитель ЕС иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
В четверг и пятницу она побывала с визитом в Вашингтоне, где встретилась с высокопоставленными представителями новой американской администрации и рядом сенаторов.
"Да, мы готовы", - заявила она, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции по итогам визита.
По ее словам, многие партнеры ЕС во всем мире видят в нем чудо, учитывая столетия войн, которые пережил континент. Суверенизация или национализм - это не выбор Европы даже в нынешний момент истории, когда многие делают на них ставку.
"Европейцы заинтересованы в том, чтобы сохранить ЕС и даже усилить его, повысить его авторитет, и это стремление должны четко понимать и уважать здесь (в Америке), как мы в полной мере уважаем внутреннюю динамику США", - сказала Ф.Могерини.
Она отметила очевидную разницу нынешних подходов Брюсселя и Вашингтона к проблеме миграции.
"Не мое дело определять или комментировать политику США, это их внутренний выбор. Я вижу, что в Америке идет и без того достаточно активная дискуссия на этот счет, чтобы к ней добавлять европейский голос. Но мы ясно заявляем, что считаем правильным наш путь, основанный на сотрудничестве, партнерстве, защите прав человека, спасении жизни людей в море и в пустыне, то, как мы отвечаем на европейский вызов управления миграционными потоками, а также выступаем за глобальное сотрудничество в системе ООН", - сказала глава европейской дипломатии.
"Даже если мы входим в период более прагматичных и основанных на взаимности отношений с США, есть много сфер, где наши интересы совпадают и где сотрудничество с ЕС имеет жизненно важное значение для США, а сотрудничество с США - для ЕС, будь то в борьбе с терроризмом, в экономическом развитии, создании новых рабочих мест. Наши экономические связи, несомненно, важны. Мы - первый рынок для США, мы - вторая экономика в мире, а международный вес и влияние ЕС нельзя недооценивать", - заявила Ф.Могерини.
За два дня в Вашингтоне глава дипломатии ЕС имела беседы с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном, старшим советником президента Джаредом Кушнером и с несколькими сенаторами, в том числе Робертом Коркером и Джоном Маккейном.
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