Могерини обсуждала в Вашингтоне актуальные международные проблемы, в том числе Ливию и Иран

Верховный представитель ЕС иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назвала "отличными" свои встречи с главой госдепа США Рексом Тиллерсоном и другими официальными лицами в Вашингтоне, в ходе которых обсуждались двусторонние отношения и международные досье такие как, как Ливия и Иран.

В четверг и пятницу Ф.Могерини побывала с визитом в Вашингтоне, где встретилась с высокопоставленными представителями новой американской администрации, сенаторами.

"У меня были отличные встречи с Тиллерсоном в Белом доме, а также в сенате", - сказала она на пресс-конференции по итогам визита.

"Мы говорили не только о необходимости сотрудничества, но и начали обсуждать такие вопросы, как Сирия, борьба с терроризмом, Россия и Украина, Ливия, ближневосточный мирный процесс и многие другие темы", - сказала она.

Ф.Могерини отдельно коснулась ядерной сделки с Ираном, в которой она лично принимала активное участие.

"Что касается Ирана, это было очень важно для меня", - сказала она.

По ее словам, это была одна из целей визита, потому что по ядерной сделке Ф.Могерини не только обязана представлять европейскую позицию, но и остается председателем совместной комиссии по наблюдению за имплементацией ядерного соглашения, поэтому она несет ответственность также перед Россией, Китаем и системой ООН.

"Я совершенно ясно и с самого начала заявляла, что это не двустороннее соглашение и даже не соглашение между Ираном и группой стран. Оно теперь принадлежит всему международному сообществу", - отметила Ф.Могерини.