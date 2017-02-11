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Дальнее зарубежье 11.02.2017 09:31

Могерини обсуждала в Вашингтоне актуальные международные проблемы, в том числе Ливию и Иран

Верховный представитель ЕС иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назвала "отличными" свои встречи с главой госдепа США Рексом Тиллерсоном и другими официальными лицами в Вашингтоне, в ходе которых обсуждались двусторонние отношения и международные досье такие как, как Ливия и Иран.

В четверг и пятницу Ф.Могерини побывала с визитом в Вашингтоне, где встретилась с высокопоставленными представителями новой американской администрации, сенаторами.

"У меня были отличные встречи с Тиллерсоном в Белом доме, а также в сенате", - сказала она на пресс-конференции по итогам визита.

"Мы говорили не только о необходимости сотрудничества, но и начали обсуждать такие вопросы, как Сирия, борьба с терроризмом, Россия и Украина, Ливия, ближневосточный мирный процесс и многие другие темы", - сказала она.

Ф.Могерини отдельно коснулась ядерной сделки с Ираном, в которой она лично принимала активное участие.

"Что касается Ирана, это было очень важно для меня", - сказала она.

По ее словам, это была одна из целей визита, потому что по ядерной сделке Ф.Могерини не только обязана представлять европейскую позицию, но и остается председателем совместной комиссии по наблюдению за имплементацией ядерного соглашения, поэтому она несет ответственность также перед Россией, Китаем и системой ООН.

"Я совершенно ясно и с самого начала заявляла, что это не двустороннее соглашение и даже не соглашение между Ираном и группой стран. Оно теперь принадлежит всему международному сообществу", - отметила Ф.Могерини.

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Тэги: МОГЕРИНИ, США, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az