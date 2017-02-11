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Дальнее зарубежье 11.02.2017 10:04

Демократы в американском конгрессе потребовали расследования в отношении телефонных бесед советника Трампа с послом России

Сенаторы-демократы Эд Мерки и Крис Мерфи потребовали провести расследование в отношении содержания телефонных бесед Майкла Флинна - советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности - с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

В частности, сенаторов интересует вопрос о том, обсуждались ли в ходе бесед вопросы, касающиеся американских санкций против России.

Поскольку беседы имели место до инаугурации Д.Трампа, М.Флинн, тогда еще не занимавший официальных должностей, не имел права обсуждать эти вопросы с дипломатическим представителем, отметило АП.

"Вашингтон пост" сообщила ранее, ссылаясь на действующих и отставных чиновников, что основанием для подозрений, что обсуждался вопрос санкций, стало то обстоятельство, что одна из телефонных бесед М.Флинна с С.Кисляком состоялась 29 декабря прошлого года - в день введения президентом Бараком Обамой санкций против РФ в связи с "хакерским делом", якобы повлиявшим на президентские выборы.

Этот вопрос возникал еще в январе, тогда вице-президент США Майк Пенс в эфире телеканала CBS заявил, что то, что беседа состоялась в день введения санкций, стало "случайным совпадением".

Белый дом сообщил, что Д.Трамп "полностью доверяет Флинну", а сам Д.Трамп заявил в пятницу, что не знаком со статьей "Вашингтон пост".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что М.Флинн в декабре прошлого года контактировал с российским послом, однако сообщения СМИ о содержании их беседы являются неверными.

"Если я правильно понимаю, общение, какие-то разговоры Флинна и Кисляка имели место. Но это лучше подтвердить в министерстве иностранных дел. В остальном информация неверная", - сказал Д.Песков.

"Вашингтон пост", тем не менее, отмечает, что на днях в одном из интервью М.Флинн дважды заверил, что не обсуждал тему санкций в ходе контактов с С.Кисляком. Однако в минувший четверг представитель М.Флинна подчеркнул, что тот "объяснил, что не помнит, чтобы обсуждал тему санкций, однако не может быть полностью уверенным, что этот вопрос не поднимался".

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Тэги: США, СОВЕТНИК, РОССИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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