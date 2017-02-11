Администрация Трампа может подготовить новый иммиграционный указ президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация может разработать новый вариант иммиграционного указа вместо того, который не прошел в апелляционном суде.
"К несчастью, это займет время в законодательном порядке, но мы победим в этой битве. У нас в запасе много других возможностей, включая подготовку абсолютно нового указа", - сообщил он журналистам.
На совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, находящимся в США с визитом, Д.Трамп подчеркнул, что став президентом, "осознал наличие огромной опасности для страны".
"Мы пойдем вперед, и продолжим работать над тем, чтобы сделать нашу страну безопасной", - сказал он, отметив, что "мы не допустим в страну тех, кто вынашивает зло".
В то же время президент сказал, что США "пустят в страну множество тех людей, которые будут любить наш народ и приносить пользу".
Ранее в пятницу Д.Трамп пообещал, что сделает "все необходимое для обеспечения безопасности страны", причем быстро, "вы увидите это на следующей неделе".
"Кроме того, мы продолжим судебные процедуры, и не сомневаемся, что выиграем это дело", - сказал президент.
Ранее апелляционный суд решением трех судей заблокировал реализацию указа президента, предусматривающего запрет на прием беженцев в течение 120 дней и отказ на 90 дней на въезд в США граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.
В то же время, как сообщают СМИ, тот же апелляционный суд выступил с предложением вновь рассмотреть вопрос о законности указа Д.Трампа, но уже в расширенном составе. Не исключалось также, что дело может быть передано на рассмотрение в верховный суд.
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