Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7301 EUR   1.8445 RUR   0.0293 GBR   2.1633 TRY   0.4696

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.00 Brent   55.63

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 13 Фев 14 Фев

Дальнее зарубежье 11.02.2017 09:45

Администрация Трампа может подготовить новый иммиграционный указ президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация может разработать новый вариант иммиграционного указа вместо того, который не прошел в апелляционном суде.

"К несчастью, это займет время в законодательном порядке, но мы победим в этой битве. У нас в запасе много других возможностей, включая подготовку абсолютно нового указа", - сообщил он журналистам.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, находящимся в США с визитом, Д.Трамп подчеркнул, что став президентом, "осознал наличие огромной опасности для страны".

"Мы пойдем вперед, и продолжим работать над тем, чтобы сделать нашу страну безопасной", - сказал он, отметив, что "мы не допустим в страну тех, кто вынашивает зло".

В то же время президент сказал, что США "пустят в страну множество тех людей, которые будут любить наш народ и приносить пользу".

Ранее в пятницу Д.Трамп пообещал, что сделает "все необходимое для обеспечения безопасности страны", причем быстро, "вы увидите это на следующей неделе".

"Кроме того, мы продолжим судебные процедуры, и не сомневаемся, что выиграем это дело", - сказал президент.

Ранее апелляционный суд решением трех судей заблокировал реализацию указа президента, предусматривающего запрет на прием беженцев в течение 120 дней и отказ на 90 дней на въезд в США граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

В то же время, как сообщают СМИ, тот же апелляционный суд выступил с предложением вновь рассмотреть вопрос о законности указа Д.Трампа, но уже в расширенном составе. Не исключалось также, что дело может быть передано на рассмотрение в верховный суд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ТРАМП, УКАЗ, ПОДГОТОВКА


Похожие новости


Около миллиона человек присоединились к онлайн-трансляции судебных слушаний по иммиграционному указу Трампа в США - СМИ Трамп планирует в среду начать разбираться с иммигрантами - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az