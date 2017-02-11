В субботу в Туркменистане наступил "день тишины" накануне начала голосования на выборах президента, которые пройдут 12 февраля.
В пятницу в стране завершилась предвыборная агитация, которая длилась с начала регистрации кандидатов на высшую государственную должность в Туркменистане - 24 декабря 2016 года.
До 9 февраля все претенденты на пост президента провели встречи с избирателями в каждом велаяте (области) страны, а также в Ашхабаде. В ходе встреч они ознакомили электорат со своими предвыборными программами, видением дальнейшего развития национальной экономики, повышения благосостояния народа и авторитета Туркменистана в мировом сообществе.
Всего в Центризбиркоме страны было зарегистрировано 9 кандидатов в президенты. Впервые с истории президентских выборов Туркменистана своих кандидатов выдвинули три политические партии. От Демократической партии - действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов; от Партии промышленников и предпринимателей - председатель правления Акционерно-коммерческого банка "Рысгал" Бекмырат Аталыев; от Аграрной партии - председатель Марыйского велаятского комитета Аграрной партии Дурдыгылыч Оразов.
Кроме того, 6 кандидатов выдвинуты инициативными группами граждан. Это заместитель хякима (главы) Марыйского велаята Джуманазар Аннаев; директор Сейдинского нефтеперерабатывающего завода Рамазан Дурдыев; заместитель хякима Дашогузского велаята Меретдурды Гурбанов; начальник главного управления экономики и развития Ахалского велаята Сердар Джелилов; гендиректор производственного объединения "Гарабогазсульфат" государственного концерна "Туркменхимия" Сулейманнепес Нурнепесов, зампредседателя Государственного объединения пищевой промышленности Максат Аннанепесов.
В соответствии с обновленной в сентябре 2016 года Конституцией Туркменистана, президент избирается сроком на семь лет.
Согласно Избирательному кодексу Туркменистана, всем кандидатам в президенты бесплатно и на равных условиях было предоставлено эфирное время на ряде теле- и радиоканалов, вещающих на туркменском, английском, русском, арабском, персидском, китайском и французском языках. В печатных СМИ, центральных газетах также регулярно выходили соответствующие материалы на туркменском и русском языках. Широко использовались также возможности ведущих национальных интернет-ресурсов.
Как было отмечено в промежуточном отчёте о мониторинге президентской избирательной кампании, подготовленном штабом миссии наблюдателей от СНГ, избирательная кампания в Туркменистане проходила в спокойной атмосфере, в духе открытой конкуренции, в корректной форме и на высоком организационном уровне.
Миссия от СНГ также считает, что принятые в стране меры обеспечили проведение агитационной кампании в свободной атмосфере, позволили ее участникам ознакомить избирателей с предвыборными программами. По мнению Миссии, гражданам была предоставлена возможность доступа к достоверной и объективной информации о кандидатах в президенты, этапах и ходе избирательной кампании.
Как отмечалось в отчете Миссии, избиратели, не имеющие возможности в день выборов находиться по месту жительства, могут с 2 по 11 февраля 2017 года с 08.00 до 18.00 проголосовать досрочно на избирательном участке. Представители Миссии наблюдали за процедурой досрочного голосования и констатировали, что оно осуществляется в соответствии с Избирательным Кодексом.
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