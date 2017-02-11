Пакистан пригласил Россию принять участие в совместных военно-морских учениях

Пакистан предложил России провести совместные военно-морские учения, заявил командир пакистанского флота, вице-адмирал Сайед Арифулла Хуссаини.
"Российские корабли участвуют в учениях Аман-2017. Мы пригласили Россию также принять участие в двусторонних учениях. Но это зависит от России и Пакистана. Если две страны хотят провести учения, то они их проводят",- сказал он "Интерфаксу", отвечая на вопрос о том, планируется ли проведение двусторонних учений в текущем году.
"Пакистан открыт для взаимодействия в морском секторе со всеми",- добавил вице-адмирал.
Комментируя негативную позицию Индии по вопросу проведения двусторонних учений России и Пакистана, он сказал: "Если Россия и Пакистан считают, что взаимодействие между нашими странами будет взаимовыгодным, они решают его продолжать". "Если Индия выступает против этого, они также могут коммуницировать с нами, Россией и Пакистаном, но это их решение",- добавил он.
"Я думаю, что в любом случае нет никакой разницы. Наши отношения с Россией имеют взаимный характер, и в последние годы мы работаем над их развитием",- сказал собеседник агентства.
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