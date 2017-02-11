Москва и Исламабад пока не обсуждают поставку российского военно-морского вооружения - глава ВМС Пакистана

Россия и Пакистан пока не обсуждают возможные контракты на поставку вооружений в военно-морской сфере, заявил командир пакистанского флота, вице-адмирал Сайед Арифулла Хуссаини.

"В этой сфере нет, но в целом мы взаимодействуем", - сказал он "Интерфаксу".

"Мы заинтересованы в программном обеспечении (для военно-морских кораблей-ИФ). Как только мы поймем, кто сможет сделать лучшее предложение, мы его приобретем. Если Россия предложит нам лучшее программное обеспечение, то мы его приобретем", - добавил вице-адмирал.

"Российские вооружения очень современные, но в то же время и дорогие. Так что все зависит от того, что мы ищем, и что Россия готова нам предложить", - заключил собеседник агентства.