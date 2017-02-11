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Дальнее зарубежье 11.02.2017 09:21

Москва и Исламабад пока не обсуждают поставку российского военно-морского вооружения - глава ВМС Пакистана

Россия и Пакистан пока не обсуждают возможные контракты на поставку вооружений в военно-морской сфере, заявил командир пакистанского флота, вице-адмирал Сайед Арифулла Хуссаини.

"В этой сфере нет, но в целом мы взаимодействуем", - сказал он "Интерфаксу".

"Мы заинтересованы в программном обеспечении (для военно-морских кораблей-ИФ). Как только мы поймем, кто сможет сделать лучшее предложение, мы его приобретем. Если Россия предложит нам лучшее программное обеспечение, то мы его приобретем", - добавил вице-адмирал.

"Российские вооружения очень современные, но в то же время и дорогие. Так что все зависит от того, что мы ищем, и что Россия готова нам предложить", - заключил собеседник агентства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ПАКИСТАН, ВМС, КОНТРАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az