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Внутренняя политика 11.02.2017 09:56

В Азербайджане создается Служба пробации при Минюсте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, предусматривающее создание Службы пробации при министерстве юстиции.

«Служба создается с целью организации эффективного контроля над исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества и повышения эффективности управления в этой сфере», - отмечается в тексте распоряжения.

Министерству юстиции поручено в течение месяца представить президенту Азербайджана предложения по организации Службы пробации.

Создание при Минюсте такой структуры направлено на совершенствование деятельности в пенитенциарной системе, расширения применения альтернативных мер наказания и процессуального принуждения, не связанных с изоляцией от общества.

В рамках распоряжения также будут продолжены меры по модернизации деятельности пенитенциарных учреждений, обновлению инфраструктуры и усовершенствованию механизма управления.

Минюст также в течение месяца должен подготовить предложения для применения электронных средств надзора.

А.Азизов

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Тэги: ПРОБАЦИЯ, СЛУЖБА, СОЗДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az