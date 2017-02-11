В Азербайджане создается Служба пробации при Минюсте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, предусматривающее создание Службы пробации при министерстве юстиции.

«Служба создается с целью организации эффективного контроля над исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества и повышения эффективности управления в этой сфере», - отмечается в тексте распоряжения.

Министерству юстиции поручено в течение месяца представить президенту Азербайджана предложения по организации Службы пробации.

Создание при Минюсте такой структуры направлено на совершенствование деятельности в пенитенциарной системе, расширения применения альтернативных мер наказания и процессуального принуждения, не связанных с изоляцией от общества.

В рамках распоряжения также будут продолжены меры по модернизации деятельности пенитенциарных учреждений, обновлению инфраструктуры и усовершенствованию механизма управления.

Минюст также в течение месяца должен подготовить предложения для применения электронных средств надзора.

А.Азизов