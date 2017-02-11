Минналогов Азербайджана в январе план по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин перевыполнило на 12%

Министерство налогов в январе 2017 года перечислило налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на сумму 544 млн 849,2 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве.

"Налоговые органы перевыполнили план по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин за январь 2017 года. Фактический объем перечислений составил 544 млн 849,2 тыс. манатов (плановое задание выполнено на 112%)", - отметили в ведомстве.

План для Минналогов по перечислениям в госбюджет на 2017 год составляет 7 млрд 510 млн манатов.

А.Азизов