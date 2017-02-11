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Финансы 11.02.2017 10:06

Минналогов Азербайджана в январе план по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин перевыполнило на 12%

Министерство налогов в январе 2017 года перечислило налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на сумму 544 млн 849,2 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве.

"Налоговые органы перевыполнили план по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин за январь 2017 года. Фактический объем перечислений составил 544 млн 849,2 тыс. манатов (плановое задание выполнено на 112%)", - отметили в ведомстве.

План для Минналогов по перечислениям в госбюджет на 2017 год составляет 7 млрд 510 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: МИННАЛОГОВ, БЮДЖЕТ, ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az