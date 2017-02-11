Лавров встретится с Могерини на Мюнхенской конференции по безопасности - Чижов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини встретятся "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 17-19 февраля, сообщил "Интерфаксу" в Брюсселе постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Мы находимся в практически постоянном диалоге с Евросоюзом", - сказал В.Чижов.

Он заявил, что в рамках таких отношений встреча С.Лаврова и Ф.Могерини "запланирована на следующей неделе в Мюнхене".