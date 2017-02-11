Россия не намерена поставлять оружие в Ливию в обход эмбарго ООН - Чижов

Россия строго соблюдает оружейное эмбарго в отношении Ливии, заявил "Интерфаксу" в Брюсселе постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Спекуляции на тему возможных поставок российского оружия в Ливию не имеют под собой никакой почвы. Объективно можно предположить, что ливийцы заинтересованы в таких поставках, но Россия всегда, в том числе в данном случае, твердо следовала резолюциям Совета Безопасности ООН. А в отношении Ливии действует оружейное эмбарго. Когда Совет Безопасности примет иное решение, тогда и мы будем принимать свои национальные решения", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.