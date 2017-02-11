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Дальнее зарубежье 11.02.2017 11:21

Россия не намерена поставлять оружие в Ливию в обход эмбарго ООН - Чижов

Россия строго соблюдает оружейное эмбарго в отношении Ливии, заявил "Интерфаксу" в Брюсселе постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Спекуляции на тему возможных поставок российского оружия в Ливию не имеют под собой никакой почвы. Объективно можно предположить, что ливийцы заинтересованы в таких поставках, но Россия всегда, в том числе в данном случае, твердо следовала резолюциям Совета Безопасности ООН. А в отношении Ливии действует оружейное эмбарго. Когда Совет Безопасности примет иное решение, тогда и мы будем принимать свои национальные решения", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
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Тэги: РОССИЯ, ЛИВИЯ, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az