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Карабахский конфликт 11.02.2017 10:45

Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 33 раза - Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 33 раза, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"Вооруженные формирования Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 33 раза. ВС Азербайджана в ответ применяли адекватные меры", - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПЕРЕМИРИЕ, НАРУШЕНИЕ


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E-mail: baku@interfax.az