Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7301 EUR   1.8445 RUR   0.0293 GBR   2.1633 TRY   0.4696

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.00 Brent   55.63

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 13 Фев 14 Фев

Дальнее зарубежье 11.02.2017 11:45

Казахстан и РФ намерены создать комитет по науке и технологиям в сфере ОПК, сообщают в Астане

Первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин и зампред правительства РФ Дмитрий Рогозин обсудили в Москве реализацию совместных проектов в оборонно-промышленном комплексе и аэрокосмической сфере, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

"В ходе встречи обсуждался вопрос создания совместного комитета по науке и технологиям в области оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте primeminister.kz.

Актуальными являются вопросы сотрудничества предприятий оборонно-промышленного комплекса Казахстана с предприятиями РФ в части поставки военной техники, создании на базе предприятий оборонно-промышленного комплекса Казахстана региональных сервисных центров, указано в сообщении.

Одним из вопросов встречи также стало обсуждение реализации концепции дальнейшего сотрудничества на комплексе "Байконур".

Концепция подписана А.Маминым и Д.Рогозиным в декабре 2016 года в ходе рабочего визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Россию.

Собеседники приняли решения по механизмам реализации предусмотренных концепцией направлений сотрудничества между странами.

А.Мамин и Д.Рогозин также обменялись мнениями по вопросам исполнения Дорожной карты по реализации проекта "Байтерек" на 2016-2025 годы, в рамках которого планируется модернизация наземной космической инфраструктуры на космодроме Байконур.

"Были обсуждены вопросы разработки совместной долгосрочной программы развития города Байконур. С учетом уникальности комплекса "Байконур" отмечена важность организации туристических маршрутов на космодром в период проведения международной выставки ЭКСПО-17 в Астане", - отмечается в сообщении.

По итогам переговоров стороны договорились провести пятое заседание межправительственной комиссии по комплексу "Байконур" в апреле текущего года в Кызылорде.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, ОБОРОНА


Похожие новости


Бывший вице-премьер Казахстана Тасмагамбетов назначен послом в России Путин обсудил с Назарбаевым подготовку астанинской встречи по сирийскому урегулированию - Кремль Газпром начинает экспорт СПГ автотранспортом в Казахстан, снабдит университет в Астане Убийство посла РФ в Турции еще раз подтверждает необходимость объединения усилий всего мира в борьбе с терроризмом - Назарбаев Путин и Назарбаев обсудили подготовку к саммитам ОДКБ и ЕАЭС Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в России у границ с Казахстаном и Монголией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az