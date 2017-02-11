Казахстан и РФ намерены создать комитет по науке и технологиям в сфере ОПК, сообщают в Астане

Первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин и зампред правительства РФ Дмитрий Рогозин обсудили в Москве реализацию совместных проектов в оборонно-промышленном комплексе и аэрокосмической сфере, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.
"В ходе встречи обсуждался вопрос создания совместного комитета по науке и технологиям в области оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте primeminister.kz.
Актуальными являются вопросы сотрудничества предприятий оборонно-промышленного комплекса Казахстана с предприятиями РФ в части поставки военной техники, создании на базе предприятий оборонно-промышленного комплекса Казахстана региональных сервисных центров, указано в сообщении.
Одним из вопросов встречи также стало обсуждение реализации концепции дальнейшего сотрудничества на комплексе "Байконур".
Концепция подписана А.Маминым и Д.Рогозиным в декабре 2016 года в ходе рабочего визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Россию.
Собеседники приняли решения по механизмам реализации предусмотренных концепцией направлений сотрудничества между странами.
А.Мамин и Д.Рогозин также обменялись мнениями по вопросам исполнения Дорожной карты по реализации проекта "Байтерек" на 2016-2025 годы, в рамках которого планируется модернизация наземной космической инфраструктуры на космодроме Байконур.
"Были обсуждены вопросы разработки совместной долгосрочной программы развития города Байконур. С учетом уникальности комплекса "Байконур" отмечена важность организации туристических маршрутов на космодром в период проведения международной выставки ЭКСПО-17 в Астане", - отмечается в сообщении.
По итогам переговоров стороны договорились провести пятое заседание межправительственной комиссии по комплексу "Байконур" в апреле текущего года в Кызылорде.
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