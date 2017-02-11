Баку и Мадрид отмечают наличие перспектив для расширения двустороннего сотрудничества – МИД Азербайджана

Азербайджан и Испания намерены совместными усилиями развивать торгово-экономические связи.

"11 февраля исполняется 25 лет установлению дипломатических отношений между Азербайджаном и Испанией. В настоящее время сотрудничество между странами охватывает политическую, экономическую, культурную, туристическую, спортивную и другие сферы", - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Баку и Мадрид признают суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и Испании.

"Имеющийся политический диалог на высоком уровне создает основу для дальнейшего развития отношений. Обе страны привержены совместным усилиям для использования существующего потенциала с целью развития торгово-экономических связей", - подчеркивает МИД.

Кроме этого, шаги, предпринимаемые в направлении расширения договорно-правовой базы, открывают новые перспективы для двустороннего сотрудничества. Между странами налажены тесные межпарламентские связи.

"Двустороннее эффективное сотрудничество между Азербайджаном и Испанией будет и далее развиваться на благо двух стран", - подчеркивает МИД.

А.Азизов