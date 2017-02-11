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Дальнее зарубежье 11.02.2017 12:00

Москва продолжает добиваться возвращения круглосуточной охраны посольства РФ в Париже

Французские власти так и не возобновили круглосуточную охрану посольства РФ в Париже, Москва продолжает ставить этот вопрос перед французскими коллегами, заявил в интервью "Интерфаксу" посол РФ во Франции Александр Орлов.

Как сообщалось, после убийства посла РФ в Турции охрана многих российских дипмиссий за рубежом была усилена. Однако еще до этого случая власти Франции сняли круглосуточную охрану с российского посольства в Париже.

"После убийства посла России в Турции А.Г.Карлова французы возобновили охрану посольства буквально на 2-3 дня, но потом она была снова снята", - сказал посол.

"Мы продолжаем ставить пред французскими властями вопрос о восстановлении круглосуточной охраны нашего диппредставительства", - отметил он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ПОСОЛЬСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az