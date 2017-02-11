Москва продолжает добиваться возвращения круглосуточной охраны посольства РФ в Париже

Французские власти так и не возобновили круглосуточную охрану посольства РФ в Париже, Москва продолжает ставить этот вопрос перед французскими коллегами, заявил в интервью "Интерфаксу" посол РФ во Франции Александр Орлов.
Как сообщалось, после убийства посла РФ в Турции охрана многих российских дипмиссий за рубежом была усилена. Однако еще до этого случая власти Франции сняли круглосуточную охрану с российского посольства в Париже.
"После убийства посла России в Турции А.Г.Карлова французы возобновили охрану посольства буквально на 2-3 дня, но потом она была снова снята", - сказал посол.
"Мы продолжаем ставить пред французскими властями вопрос о восстановлении круглосуточной охраны нашего диппредставительства", - отметил он.
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