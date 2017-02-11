В результате землетрясения на Тайване погибли четыре человека

В субботу на Тайване произошло землетрясение, в результате которого, погибли, по меньшей мере, четыре человека, сообщают местные СМИ.

По информации агентства Sina, магнитуда землетрясения составила 5,6, а эпицентр залегал на глубине порядка 18 км.

В результате землетрясения без электричества осталось, без малого, 51 тыс. домохозяйств.