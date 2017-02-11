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Дальнее зарубежье 11.02.2017 12:11

В результате землетрясения на Тайване погибли четыре человека

В субботу на Тайване произошло землетрясение, в результате которого, погибли, по меньшей мере, четыре человека, сообщают местные СМИ.

По информации агентства Sina, магнитуда землетрясения составила 5,6, а эпицентр залегал на глубине порядка 18 км.

В результате землетрясения без электричества осталось, без малого, 51 тыс. домохозяйств.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az