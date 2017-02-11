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Бизнес и законодательство 11.02.2017 11:51

Азербайджан подготовит Госпрограмму доведения нацсистемы стандартизации до международных требований на период до 2026 года

Правительство Азербайджана подготовит проект Госпрограммы приведения национальной системы стандартизации до международных требований, рассчитанной на 2018-2025гг.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию управления в сфере стандартизации, метрологии, аккредитации и защиты прав объектов патента. В соответствии с указом проект данной госпрограммы должен быть подготовлен в течение 6 месяцев и представлен главе государства.

Кроме этого, в течение трех месяцев кабмин должен подготовить и представить президенту проект новой редакции закона "О стандартизации". При этом в данном документе должен быть предусмотрен пункт об обязательной сертификации продуктов, относящихся к группе высокого риска.

В течение двух месяцев кабмину также поручено подготовить предложения совершенствованию системы контроля над непищевыми товарами на потребительском рынке.

В соответствии с указом, Госкомитет по стандартизации, метрологии и патенту в месячный срок должен обеспечить создание юридического лица публичного права "Институт стандартизации Азербайджана", юридического лица публичного права "Азербайджанский центр аккредитации", юридического лица публичного права "Центр патента и торговых знаков".

После госрегистрации данных юрлиц публичного права будут ликвидированы Госслужба надзора технического регулирования и стандартизации, Государственная метрологическая служба и Госслужба по аккредитации.

А.Азизов

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Тэги: СТАНДАРТИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ, ПРОГРАММА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az