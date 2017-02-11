Азербайджан подготовит Госпрограмму доведения нацсистемы стандартизации до международных требований на период до 2026 года

Правительство Азербайджана подготовит проект Госпрограммы приведения национальной системы стандартизации до международных требований, рассчитанной на 2018-2025гг.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию управления в сфере стандартизации, метрологии, аккредитации и защиты прав объектов патента. В соответствии с указом проект данной госпрограммы должен быть подготовлен в течение 6 месяцев и представлен главе государства.
Кроме этого, в течение трех месяцев кабмин должен подготовить и представить президенту проект новой редакции закона "О стандартизации". При этом в данном документе должен быть предусмотрен пункт об обязательной сертификации продуктов, относящихся к группе высокого риска.
В течение двух месяцев кабмину также поручено подготовить предложения совершенствованию системы контроля над непищевыми товарами на потребительском рынке.
В соответствии с указом, Госкомитет по стандартизации, метрологии и патенту в месячный срок должен обеспечить создание юридического лица публичного права "Институт стандартизации Азербайджана", юридического лица публичного права "Азербайджанский центр аккредитации", юридического лица публичного права "Центр патента и торговых знаков".
После госрегистрации данных юрлиц публичного права будут ликвидированы Госслужба надзора технического регулирования и стандартизации, Государственная метрологическая служба и Госслужба по аккредитации.
А.Азизов
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