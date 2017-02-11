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Регион 11.02.2017 12:05

В Казахстане по итогам серии спецопераций арестовали 15 человек по подозрению в причастности к подготовке терактов

Комитет национальной безопасности (КНБ) совместно с органами внутренних дел в период с 13 по 24 января провел серию специальных операций в городе Алматы и близлежащих районах Алматинской области, сообщила пресс-служба КНБ Казахстана.

"Нейтрализована деятельность двух радикальных групп, а также шести лиц из числа приверженцев религиозно-экстремистской идеологии. Всего по обвинению в причастности к пропаганде терроризма, подготовке к участию в террористической деятельности, разжиганию религиозной вражды и незаконному хранению оружия арестованы 15 человек", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте КНБ.

По данным КНБ, при обысках по местам жительства задержанных были изъяты пять гранат, атрибутика международных террористических организаций, запрещенная литература и электронные носители информации с религиозным содержанием.

"Следственные действия продолжаются", - отмечается в сообщении.

"Реализация указанных мероприятий способствовала, в том числе, обеспечению должного уровня безопасности во время проведения "Универсиады-2017" в Алматы", - заявили в КНБ.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СПЕЦОПЕРАЦИЯ, ЗАДЕРЖАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az