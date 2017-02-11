Президент внес в Госдуму законопроект, запрещающий сотрудникам ФСО раскрывать в интернете информацию о своей службе

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается запрещать сотрудникам органов государственной охраны размещать в интернете данные о своей работе, сообщается в документе, размещенном в субботу в Автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

"Сотрудникам органов государственной охраны запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию (в том числе фото-, видеоматериалы и другие материалы) о себе, других сотрудниках органов государственной охраны, позволяющую раскрыть принадлежность к органам государственной охраны, о своей служебной деятельности, деятельности органов государственной охраны (. . .)", говорится в документе.