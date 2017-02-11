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СНГ 11.02.2017 12:53

Президент внес в Госдуму законопроект, запрещающий сотрудникам ФСО раскрывать в интернете информацию о своей службе

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается запрещать сотрудникам органов государственной охраны размещать в интернете данные о своей работе, сообщается в документе, размещенном в субботу в Автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

"Сотрудникам органов государственной охраны запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию (в том числе фото-, видеоматериалы и другие материалы) о себе, других сотрудниках органов государственной охраны, позволяющую раскрыть принадлежность к органам государственной охраны, о своей служебной деятельности, деятельности органов государственной охраны (. . .)", говорится в документе.

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Тэги: ФСО, ЗАКОНОПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az