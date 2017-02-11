Администрация Трампа может ратифицировать вступление Черногории в НАТО - СМИ

В администрации президента США Дональда Трампа склоняются к тому, чтобы поддержать ратификацию соглашения о присоединении Черногории к НАТО, сообщает газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на высокопоставленные американские официальные лица.
"Я не думаю, что эта мера столкнется с серьезным сопротивлением", - сказал один из собеседников газеты.
Издание предполагает, что о планах администрации поддержать вступление Черногории в НАТО может быть официально объявлено уже на следующей неделе: это, возможно, сделает вице-президент США Майк Пенс на Мюнхенской конференции по безопасности.
Ранее комитет сената США по иностранным делам одобрил вступление Черногории в НАТО, однако сенат в полном составе еще не голосовал по этому вопросу.
К настоящему времени вступление в альянс Черногории одобрили 23 из 28 стран-членов НАТО. Это еще не сделали Канада, ФРГ, Нидерланды, Испания, а в Греции парламент ратифицировал соглашение, однако еще не уведомил официально о своем решении.
Газета, ссылаясь на бывших и действующих сотрудников администрации США, подчеркивает, что Россия, выступающая против присоединения Черногории к Североатлантическому альянсу, возможно, придет к выводу, что Д.Трамп пока что не имеет реальной возможности резко изменить внешнеполитические приоритеты США, и потому готов согласиться с приемом в НАТО нового члена.
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