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Дальнее зарубежье 11.02.2017 12:36

Администрация Трампа может ратифицировать вступление Черногории в НАТО - СМИ

В администрации президента США Дональда Трампа склоняются к тому, чтобы поддержать ратификацию соглашения о присоединении Черногории к НАТО, сообщает газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на высокопоставленные американские официальные лица.

"Я не думаю, что эта мера столкнется с серьезным сопротивлением", - сказал один из собеседников газеты.

Издание предполагает, что о планах администрации поддержать вступление Черногории в НАТО может быть официально объявлено уже на следующей неделе: это, возможно, сделает вице-президент США Майк Пенс на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее комитет сената США по иностранным делам одобрил вступление Черногории в НАТО, однако сенат в полном составе еще не голосовал по этому вопросу.

К настоящему времени вступление в альянс Черногории одобрили 23 из 28 стран-членов НАТО. Это еще не сделали Канада, ФРГ, Нидерланды, Испания, а в Греции парламент ратифицировал соглашение, однако еще не уведомил официально о своем решении.

Газета, ссылаясь на бывших и действующих сотрудников администрации США, подчеркивает, что Россия, выступающая против присоединения Черногории к Североатлантическому альянсу, возможно, придет к выводу, что Д.Трамп пока что не имеет реальной возможности резко изменить внешнеполитические приоритеты США, и потому готов согласиться с приемом в НАТО нового члена.

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Тэги: США, НАТО, ЧЕРНОГОРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az