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Внешняя политика 11.02.2017 13:15

Баку заинтересован в развитии отношений с Брюсселем – замглавы Администрации президента Азербайджана

Баку заинтересован в развитии отношений с Брюсселем, заявил заместитель главы Администрации президента Азербайджана, завотделом внешних отношений Новруз Мамедов.

"Азербайджан сегодня сотрудничает с ЕС практически по всем направлениям – безопасность, экономика, политика, энергетика. В последние годы особое внимание уделяется сотрудничеству в сфере транспорта. Сегодня Баку и Брюссель ведут обсуждения о сотрудничестве в новом формате", - сказал Н.Мамедов в субботу в интервью местным СМИ, сообщает АПА.

По его словам, визит президента Ильхама Алиева на текущей неделе в Брюссель и проведение переговоров с руководством ЕС, направлено на развитие и углубление этих отношений.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев ранее заявил, что первые субстантивные переговоры между Баку и Брюсселем по новому проекту соглашения по стратегическому партнерству начнутся в апреле-мае 2017 года.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ОТНОШЕНИЯ, ОЦЕНКА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az