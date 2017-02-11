Баку заинтересован в развитии отношений с Брюсселем – замглавы Администрации президента Азербайджана

Баку заинтересован в развитии отношений с Брюсселем, заявил заместитель главы Администрации президента Азербайджана, завотделом внешних отношений Новруз Мамедов.

"Азербайджан сегодня сотрудничает с ЕС практически по всем направлениям – безопасность, экономика, политика, энергетика. В последние годы особое внимание уделяется сотрудничеству в сфере транспорта. Сегодня Баку и Брюссель ведут обсуждения о сотрудничестве в новом формате", - сказал Н.Мамедов в субботу в интервью местным СМИ, сообщает АПА.

По его словам, визит президента Ильхама Алиева на текущей неделе в Брюссель и проведение переговоров с руководством ЕС, направлено на развитие и углубление этих отношений.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев ранее заявил, что первые субстантивные переговоры между Баку и Брюсселем по новому проекту соглашения по стратегическому партнерству начнутся в апреле-мае 2017 года.

А.Азизов