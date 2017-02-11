Правительство Киргизии ведет переговоры с турецкой стороной о возмещении материального ущерба пострадавшим в результате авиакатастрофы под Бишкеком 16 января.
Как сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе правительства Киргизии, первый зампред правительства республики Мухамметкалый Абулгазиев провел очередное заседание правительственной комиссии для изучения причин авиационной катастрофы самолета Боинг-747-400. "В настоящее время ведутся переговоры с турецкой стороной по возмещению материального ущерба пострадавшим в результате авиационной катастрофы", - сообщил первый вице-премьер.
В ходе совещания было отмечено, что 12 семей, пострадавшие в результате авиакатастрофы, размещены в квартирах для временного проживания на территории Бишкека и Чуйской области (север Киргизии).
М.Абулгазиев подчеркнул, что правительство обеспечит целевое использование денежных средств, поступивших на спецсчет. "Вопрос обеспечения жильем пострадавших является одним из главных. Правительство страны добивается справедливой компенсации пострадавшим на уровне норм, принятых в мировой практике", - подчеркнул чиновник.
По данным министерства чрезвычайных ситуаций Киргизии, на специальный счет МЧС, открытый для перечисления средств в помощь пострадавшим, поступило 82,9 млн сомов ($1,2 млн). "Данный спецсчет остается открытым, так как деньги от граждан страны продолжают поступать", - отметил представитель пресс-службы киргизского правительства.
По информации министерства здравоохранения Киргизии, на сегодня на стационарном лечении остаются 11 пострадавших, состояние госпитализированных относительно удовлетворительное.
Грузовой "Боинг-747-400", принадлежащий турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта "Манас". Самолет упал на жилой поселок Дачи СУ. По последним данным, погибли 39 человек, включая четырех членов экипажа (граждане Турции), большинство жертв катастрофы находились на земле.
Согласно предварительным данным казахстанской страховой компании "Евразия", где были перестрахованы риски разбившегося "Боинга", сумма страховых выплат за самолет составит $38 млн. Компания сообщает, что суммы возмещения в любой момент могут увеличиться на порядок, поскольку расследование причин и последствий авиакатастрофы пока не завершено, и комиссия Международного авиационного комитета (МАК) не вынесла своего вердикта.
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