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Дальнее зарубежье 11.02.2017 14:00

В спецслужбах США нашли подтверждение некоторых данных из досье о компромате, якобы собранном РФ на Трампа - СМИ

В спецслужбах США получили подтверждение некоторых фактов, описанных в досье, в котором утверждается что Россия якобы собирала компромат на Дональда Трампа, сообщает телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на бывший и действующих сотрудников американской разведки и служб безопасности.

При этом телеканал подчеркивает, что подтверждения правильности выводов автора доклада по-прежнему нет: спецслужбам лишь удалось установить, что некоторые описанные им события, разговоры действительно существовали в реальности. При этом источники Си-Эн-Эн отказались сообщить, подтверждение каких именно контактов удалось получить.

Кроме того, Си-Эн-Эн не удалось подтвердить, что во время описанных в докладе контактов действительно обсуждался именно Д.Трамп.

В свою очередь, представитель Белого дома Шон Спайсер заявил телеканалу, что "мы по-прежнему испытываем отвращение в отношении фальшивых новостей, передаваемых Си-Эн-Эн".

"Это - очередная порция фальшивых новостей. Си-Эн-Эн пора сфокусировать внимание на успехи президента в вопросе создания рабочих мест, защиты нашей страны, укрепления отношения с Японией и другими странами. Президент победил на выборах, благодаря своему видению сложившейся ситуации и благодаря темам, которые он поднял, общаясь с нашим народом", - добавил Ш.Спайсер.

В январе 2017 года стало известно, что автор досье на Д.Трампа, бывший агент британской разведки МИ-6 Кристофер Стил передавал документы целому ряду лиц, в частности - в ФБР, чтобы найти подтверждение полученной им информации о связях избранного президента США с Москвой.

Изначально К.Стил собирал информацию о Д.Трампе по заказу его политических оппонентов. Однако, по данным британских СМИ, затем, оставшись без заказчиков, экс-разведчик продолжил работать бесплатно, так как считал, что получаемые им данные представляют интерес для спецслужб США и Великобритании и важны для обеспечения национальной безопасности США.

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Тэги: ТРАМП, РОССИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az