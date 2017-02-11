Адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, назвал спекуляциями сведения ряда западных СМИ о том, что Москва рассматривает вопрос о выдаче беглого американца Вашингтону "в качестве подарка Трампу".

"У России нет никаких законных правовых оснований для выдачи Сноудена. Все эти разговоры - обычные спекуляции. Кто-то желаемое выдает за действительное", - сказал А.Кучерена в субботу "Интерфаксу".

"Кому-то в Вашингтоне, США очень хочется, чтобы ни в чем не виновного человека отдали в Соединенные Штаты", - добавил адвокат.

"Эдвард Сноуден живет на территории России абсолютно законно, никаких правил и законов не нарушает, и кто бы ни упражнялся в этих спекуляциях, могу сказать только одно: Россия не имеет никаких малейших оснований для передачи его в США", - заявил А.Кучерена.

"Россия не торгует людьми и правами человека, хотя американские спецслужбы постоянно пытаются втягивать нас в различные провокации", - сказал адвокат.

Он напомнил, что бывшему сотруднику ЦРУ и АНБ предоставлен вид на жительство в РФ. "И тот статус, который он сегодня имеет на территории России, позволяет ему пользоваться всеми правами и обязанностями, которые имеют граждане РФ", - подчеркнул А.Кучерена.

Ранее американский телеканал NBC сообщил, что американские спецслужбы получили данные, согласно которым в России обдумывают возможность выдачи Вашингтону Э.Сноудена. По информации телеканала, несколько американских официальных лиц отметили, что в Вашингтоне получили от разведки ряд докладов, в которых говорится, что в Москве обсуждают этот вопрос, так как выдача Э.Сноудена может "угодить" президенту США Дональду Трампу.

Согласно сообщению, американский адвокат Э.Сноудена Бен Уизнер подчеркнул, что не обладает данными о подобных планах РФ и не видит причин для беспокойства. "Команда Сноудена не получала подобного рода сигналов так что никаких новых причин для беспокойства нет", - заявил Б.Уизнер.

Сам Э.Сноуден написал в "Твиттере", что в случае, если данные NBC соответствуют действительности, они являются доказательством того, что он не сотрудничал с российскими спецслужбами. "Наконец-то: неопровержимые доказательства того, что я не сотрудничал с российской разведкой. Ни одна страна не будет выдавать своих шпионов, так как в противном случае все они осознали бы, что будут следующими (кого выдадут другой стране - ИФ")", - подчеркнул он.

Обнародование Э.Сноуденом несколько лет назад секретных материалов о деятельности спецслужб вызвало международные скандалы. В частности, выяснилось, что Агентство национальной безопасности США прослушивало телефонные разговоры 35 высокопоставленных лиц различных государств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель. В США Э.Сноудену заочно предъявлены обвинения в шпионаже и хищении государственной собственности.

Э.Сноуден покинул США и обосновался в Гонконге в мае 2013 года. Тогда же он опубликовал информацию о секретных операциях спецслужб США по слежке в Интернете и прослушиванию телефонных разговоров в разных странах.

С 23 июня до 1 августа 2013 года Э.Сноуден находился в транзитной зоне московского аэропорта "Шереметьево". Он не смог вылететь на Кубу из-за того, что его паспорт аннулировали власти США. 1 августа 2013 года Э.Сноуден получил документ о предоставлении ему временного убежища на один год и в тот же день покинул аэропорт.

Экс-сотрудник спецслужб США получил вид на жительство в России на три года 1 августа 2014 года. Э.Сноуден официально имеет работу в РФ, и это по российским законам является основанием для получения вида на жительство.