Глава Минобороны Азербайджана поручил ВС оперативно выявлять и пресекать армянские диверсии на линии фронта

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов поручил подразделениям Вооруженных сил оперативно выявлять и пресекать диверсии армянской стороны на передовой линии фронта.

"11 февраля в Минобороны состоялось совещание. На нем обсуждались текущая ситуация и рост напряженности на линии фронта, которые наблюдается в последнее время", отмечается в сообщении оборонного ведомства.

З.Гасанов на совещании поручил командирам и личному составу ВС повысить боевую готовность, особенно подразделений, находящихся на передовой линии фронта. Это касается и всестороннего обеспечения системы защиты, совершенствования боевой готовности и ведения боевого дежурства.

"Министр также отметил, что ВС Азербайджана должны сохранить преимущество и инициативу по всем направлениям линии фронта, в том числе должны оперативно выявлять и реагировать на диверсии противника", - подчеркивается в сообщении.

В последние дни на линии азербайджано-армянского противостояния наблюдается рост напряженности. Армянская сторона увеличило число обстрелов азербайджанских позиций, использует при обстрелах минометы и крупнокалиберные пулеметы. Минобороны заявляло о планах диверсии армянской стороной на линии фронта.

А.Азизов