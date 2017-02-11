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Карабахский конфликт 11.02.2017 14:13

Глава Минобороны Азербайджана поручил ВС оперативно выявлять и пресекать армянские диверсии на линии фронта

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов поручил подразделениям Вооруженных сил оперативно выявлять и пресекать диверсии армянской стороны на передовой линии фронта.

"11 февраля в Минобороны состоялось совещание. На нем обсуждались текущая ситуация и рост напряженности на линии фронта, которые наблюдается в последнее время", отмечается в сообщении оборонного ведомства.

З.Гасанов на совещании поручил командирам и личному составу ВС повысить боевую готовность, особенно подразделений, находящихся на передовой линии фронта. Это касается и всестороннего обеспечения системы защиты, совершенствования боевой готовности и ведения боевого дежурства.

"Министр также отметил, что ВС Азербайджана должны сохранить преимущество и инициативу по всем направлениям линии фронта, в том числе должны оперативно выявлять и реагировать на диверсии противника", - подчеркивается в сообщении.

В последние дни на линии азербайджано-армянского противостояния наблюдается рост напряженности. Армянская сторона увеличило число обстрелов азербайджанских позиций, использует при обстрелах минометы и крупнокалиберные пулеметы. Минобороны заявляло о планах диверсии армянской стороной на линии фронта.

А.Азизов

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Тэги: ВС, ПОДГОТОВКА, ПОРУЧЕНИЕ

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az