Попавшая в ДТП премьер Польши будет руководить правительством из больницы

Премьер-министр Польши Беата Шидло, которая была госпитализирована накануне после дорожно-транспортного происшествия, пока останется в больнице под наблюдением врачей и будет оттуда руководить правительством, сообщило в субботу агентство АП.

Представитель премьера Рафал Бохонек пояснил, что Б.Шидло все еще проходит обследование, и потому останется в больнице на какое-то время. При этом он заверил, что серьезных травм она не получила и вполне может работать.

10 февраля стало известно, что Б.Шидло отвезли в больницу после того, как сразу несколько автомобилей ее кортежа, том числе тот, в котором находилась она, попали в ДТП в польском городе Освенцим. В результате ДТП серьезно пострадал один из сотрудников бюро охраны правительства. У него возможны переломы.

По первоначальным данным, ДТП произошло в тот момент, когда кортеж премьера двигался по главной дороге, а с второстепенной трассы выехал другой автомобиль и врезался сразу в несколько автомобилей кортежа.