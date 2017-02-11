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Дальнее зарубежье 11.02.2017 14:15

Попавшая в ДТП премьер Польши будет руководить правительством из больницы

Премьер-министр Польши Беата Шидло, которая была госпитализирована накануне после дорожно-транспортного происшествия, пока останется в больнице под наблюдением врачей и будет оттуда руководить правительством, сообщило в субботу агентство АП.

Представитель премьера Рафал Бохонек пояснил, что Б.Шидло все еще проходит обследование, и потому останется в больнице на какое-то время. При этом он заверил, что серьезных травм она не получила и вполне может работать.

10 февраля стало известно, что Б.Шидло отвезли в больницу после того, как сразу несколько автомобилей ее кортежа, том числе тот, в котором находилась она, попали в ДТП в польском городе Освенцим. В результате ДТП серьезно пострадал один из сотрудников бюро охраны правительства. У него возможны переломы.

По первоначальным данным, ДТП произошло в тот момент, когда кортеж премьера двигался по главной дороге, а с второстепенной трассы выехал другой автомобиль и врезался сразу в несколько автомобилей кортежа.

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Тэги: ПОЛЬША, ПРЕМЬЕР, ЗДОРОВЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az