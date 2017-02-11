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Спорт 11.02.2017 15:00

Лишенные медалей за допинг российские спортсмены не хотят их возвращать - глава ОКР

Российские спортсмены, лишенные за допинг олимпийских медалей, с неохотой расстаются с ними, заявил журналистам президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

"Мало спортсменов соглашается с тем, чтобы возвращать олимпийские медали", - сказал А.Жуков в субботу журналистам.

Он отметил, что ОКР по запросу Международного олимпийского комитета ведет работу по возвращению медалей россиянами, лишенными их по решению МОК на постоянной основе.

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Тэги: РОССИЯ, СПОРТСМЕНЫ, МЕДАЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az