Лишенные медалей за допинг российские спортсмены не хотят их возвращать - глава ОКР

Российские спортсмены, лишенные за допинг олимпийских медалей, с неохотой расстаются с ними, заявил журналистам президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
"Мало спортсменов соглашается с тем, чтобы возвращать олимпийские медали", - сказал А.Жуков в субботу журналистам.
Он отметил, что ОКР по запросу Международного олимпийского комитета ведет работу по возвращению медалей россиянами, лишенными их по решению МОК на постоянной основе.
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