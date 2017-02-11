Лишенные медалей за допинг российские спортсмены не хотят их возвращать - глава ОКР

Российские спортсмены, лишенные за допинг олимпийских медалей, с неохотой расстаются с ними, заявил журналистам президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

"Мало спортсменов соглашается с тем, чтобы возвращать олимпийские медали", - сказал А.Жуков в субботу журналистам.

Он отметил, что ОКР по запросу Международного олимпийского комитета ведет работу по возвращению медалей россиянами, лишенными их по решению МОК на постоянной основе.