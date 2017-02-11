В Тегеране подтверждают готовность пускать самолеты ВКС РФ в иранское воздушное пространство в рамках борьбы против террористов в Сирии

Иран подтвердил готовность разрешить самолетам ВКС РФ использовать свое воздушное пространство на пути в Сирию, сообщает в субботу иранское агентство "Мехр" со ссылкой на секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

"Иран и Россия сотрудничают по Сирии не от случаю к случаю, а систематически. Координация является всеобъемлющей, она касается разных аспектов. Следовательно, Иран готов допустить российские самолеты в свое воздушное пространство в случаях, когда они направляются наносить удары по террористам в Сирии", - заявил он.

При этом А.Шамхани добавил, что иранским властям может потребоваться немало времени, чтобы получить от всех необходимых структур разрешение на пролет российских самолетов над страной. По его словам, в таких случаях в Тегеране рассматривают два аспекта: время предполагаемого пролета и вопрос о том, действительно ли необходимо в том или ином случае открывать воздушное пространство для иностранной военной авиации.

ВКС России в августе 2016 года трижды задействовали иранскую территорию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по террористам в Сирии.

16 и 17 августа 2016 года ВКС России нанесли ракетно-бомбовые удары по объектам запрещенной в России террористической организации ИГИЛ в Сирии с использованием иранского аэродрома Хамадан. В первый день для бомбёжек задействовались дальние бомбардировщики Ту-22М3 и фронтовые бомбардировщики Су-34, во второй день - только Су-34. Прикрытие осуществляли истребители ВКС Су-30СМ и Су-35С, базирующиеся на аэродроме Хмеймим (Сирия).

18 августа дальние бомбардировщики Ту-22М3 и фронтовые бомбардировщики Су-34, взлетевшие с аэродромов базирования на территории России и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по объектам ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор.

22 августа иранская сторона заявила о прекращении использования Россией своей авиабазы. Незадолго до этого иранский министр обороны Хосейн Дехган раскритиковал Россию за обнародование информации об использовании российскими ВКС авиабазы в Иране, назвав это попыткой российской стороны "покрасоваться" перед общественностью. "Россия хочет доказать, что является супердержавой и может повлиять на тенденции в области безопасности. Эта страна хочет зарекомендовать себя в качестве эффективного игрока в рамках операции в Сирии, чтобы вести переговоры с США и гарантировать собственную важную роль в политическом будущем Сирии, - отметил министр. "Однако у русских не было оснований думать, что они останутся в Иране".

В тот же день официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что дальнейшее использование авиацией ВКС России авиабазы Хамадан в Иране "будет осуществляться на основе взаимных договоренностей по борьбе с терроризмом и в зависимости от складывающейся обстановки в Сирии".

26 ноября 2016 года Х.Дехган заявил, что Тегеран разрешит ВКС РФ использовать авиабазу Хамадан, если в этом будет необходимость. "Если это будет необходимо, Иран вновь откроет доступ российским самолетам на базу "Хамадан", - приводили тогда его слова иранские СМИ.

Между тем в последние несколько недель распространялись официальные сообщения Минобороны РФ о том, что российские дальние бомбардировщики Ту-22М3, выполнявшие боевые задачи в Сирии, взлетали с территории РФ и совершали перелет над территорией Ирана и Ирака.