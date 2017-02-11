Киев отправил запросы в МИД и МВД РФ в связи с задержанием нескольких десятков украинцев по делу о наркосиндикате

МИД Украины ожидает от России подтверждения информации о задержании 47 украинцев в рамках дела о международном наркосиндикате.

"В адрес МИД РФ и следственного департамента МВД РФ направлены запросы о подтверждении информации о наличии среди задержанных граждан Украины, состав инкриминируемых им преступлений, место содержания и наличие адвоката", - говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в Facebook, распространенном в субботу.

Накануне вечером МВД РФ сообщило о пресечении деятельности международного наркосиндиката "ХимПром", одним из центров которого был Киев. В России по этому делу были задержаны 67 человек, 47 из них оказались гражданами Украины. По версии МВД РФ, что в Киеве располагались вербовочные пункты, а в украинских СМИ размещались объявления с предложением высокооплачиваемой работы курьеров на территории России.