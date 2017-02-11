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СНГ 11.02.2017 15:59

Киев отправил запросы в МИД и МВД РФ в связи с задержанием нескольких десятков украинцев по делу о наркосиндикате

МИД Украины ожидает от России подтверждения информации о задержании 47 украинцев в рамках дела о международном наркосиндикате.

"В адрес МИД РФ и следственного департамента МВД РФ направлены запросы о подтверждении информации о наличии среди задержанных граждан Украины, состав инкриминируемых им преступлений, место содержания и наличие адвоката", - говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в Facebook, распространенном в субботу.

Накануне вечером МВД РФ сообщило о пресечении деятельности международного наркосиндиката "ХимПром", одним из центров которого был Киев. В России по этому делу были задержаны 67 человек, 47 из них оказались гражданами Украины. По версии МВД РФ, что в Киеве располагались вербовочные пункты, а в украинских СМИ размещались объявления с предложением высокооплачиваемой работы курьеров на территории России.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
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Тэги: УКРАИНА, МИД, РОССИЯ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az