Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7301 EUR   1.8445 RUR   0.0293 GBR   2.1633 TRY   0.4696

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.00 Brent   55.63

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 13 Фев 14 Фев

Регион 11.02.2017 15:39

16 апреля в Турции пройдет референдум об изменении Конституции - избирком

В турецком избиркоме в субботу официально объявили, что утвердили проведение 16 апреля референдума по внесению в Конституцию изменений, существенно расширяющих полномочия президента, сообщает агентство ЭФЭ.

О дате референдума сообщил днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, однако окончательное решение по таким вопросам в стране принимает именно избирком, отмечает агентство.

Пакет конституционных изменений внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР). Поправки наделяют президента правом назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников, принимать решения по созданию, расформированию, полномочиям и структуре министерств. При этом должность премьера будет упразднена.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, РЕФЕРЕНДУМ, ДАТА


Похожие новости


Власти Турции утвердили проведение 16 апреля референдума об изменении конституции Референдум об изменении конституции Турции намечен на 16 апреля Турция в начале апреля проведет референдум по вопросу о расширении полномочий президента Турция идет к проведению референдума по расширению полномочий Эрдогана - СМИ Референдум по изменению конституции может пройти в Турции в апреле - представитель правящей партии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az