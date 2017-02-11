16 апреля в Турции пройдет референдум об изменении Конституции - избирком

В турецком избиркоме в субботу официально объявили, что утвердили проведение 16 апреля референдума по внесению в Конституцию изменений, существенно расширяющих полномочия президента, сообщает агентство ЭФЭ.

О дате референдума сообщил днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, однако окончательное решение по таким вопросам в стране принимает именно избирком, отмечает агентство.

Пакет конституционных изменений внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР). Поправки наделяют президента правом назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников, принимать решения по созданию, расформированию, полномочиям и структуре министерств. При этом должность премьера будет упразднена.