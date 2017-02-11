Представители властей Сирии и вооруженной оппозиции приглашены на встречу в Астане 15-16 февраля - МИД Казахстана

Представителям Дамаска, вооруженной сирийской оппозиции, направлены приглашения для участия во встрече в Астане, которая пройдет 15-16 февраля в Астане, приглашены в качестве наблюдателей и американцы, сообщает МИД Казахстана.

"На данную встречу в Астану также приглашаются делегации Иорданского Хашимитского Королевства, правительства Сирийской Арабской Республики, представители сирийской вооруженной оппозиции, спецпредставитель Генерального Секретаря ООН Стаффан де Мистура, в качестве наблюдателей - представители США", - говорится в заявлении МИД Казахстана, распространенном в субботу.

В МИД Казахстана напомнили, что 15-16 февраля 2017 года в столице Казахстана планируется проведение очередного заседания высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии.

По сообщению стран-гарантов - России, Турции, Ирана, на ней будут обсуждены вопросы соблюдения режима прекращения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики и мероприятия по стабилизации обстановки в конкретных местностях. Кроме того, ожидается, что в ходе встречи будут приняты положения о совместной оперативной группе, согласованы дальнейшие меры по усилению режима перемирия, а также другие практические шаги, в том числе в свете предстоящих межсирийских переговоров в Женеве, отмечается в сообщении МИД Казахстана.

Об аккредитации СМИ будет объявлено дополнительно.