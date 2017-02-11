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СНГ 11.02.2017 16:33

Власти Узбекистана помогут в доставке на родину и похоронах погибших при обрушении ангара в Тульской области

МЧС и МИД Узбекистана окажут содействие в доставке на родину тел трех сограждан, погибших при обрушении крыши овощехранилища в Тульской области, сообщил в субботу МЧС республики.

"В настоящее время МЧС и МИД Узбекистана ведут работу по оказанию необходимой помощи семьям погибших во встрече и доставке тел погибших к месту захоронения", - говорится в сообщении.

10 февраля при обрушении крыши здания картофелехранилища в Чернском районе Тульской области погибли трое граждан Узбекистана. По предварительным данным, обрушение кровли здания произошло из-за износа конструкций.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УЗБЕКИСТАН, РОССИЯ, ПОГИБШИЕ, ДОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az