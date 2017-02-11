Власти Узбекистана помогут в доставке на родину и похоронах погибших при обрушении ангара в Тульской области

МЧС и МИД Узбекистана окажут содействие в доставке на родину тел трех сограждан, погибших при обрушении крыши овощехранилища в Тульской области, сообщил в субботу МЧС республики.

"В настоящее время МЧС и МИД Узбекистана ведут работу по оказанию необходимой помощи семьям погибших во встрече и доставке тел погибших к месту захоронения", - говорится в сообщении.

10 февраля при обрушении крыши здания картофелехранилища в Чернском районе Тульской области погибли трое граждан Узбекистана. По предварительным данным, обрушение кровли здания произошло из-за износа конструкций.