Иракская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в центре Багдада

Сотрудники полиции Ирака применили в субботу слезоточивый газ для разгона тысяч демонстрантов, собравшихся в центре Багдада, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Участники акции проводили демонстрацию близ тщательно охраняемой "Зеленой зоны", в которой находятся госучреждения и многие посольства.

Ряд СМИ утверждает, что в результате столкновений несколько человек получили ранения. В свою очередь, агентство ЭФЭ передает со ссылкой на очевидцев, что два человека погибли, но официального подтверждения этой информации нет.

Демонстранты - сторонники влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра. Они призывают власти не переносить намеченные на 2017 год выборы в местные органы власти.