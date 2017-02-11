Правительство Эстонии озабочено тем, что половина населения занесена в регистр наказаний

Половина населения Эстонии занесена в регистр наказаний за различные правонарушения, сообщил министр внутренних дел Андрес Анвельт (Andres Anvelt).

В правительстве считают такое положение ненормальным и пресс-службы министерств юстиции и внутренних дел рассказали в субботу, что кабинетом министров поддержана реформа, рассмотрения правонарушений. Она позволит меньше штрафовать людей и оказывать на них иные меры воздействия.

"В настоящее время у половины населения Эстонии есть занесения в регистр наказания, так как туда заносят такие нарушения, как езда с поломанным номером машины или переход в неправильном месте. Такие наказания непропорциональны и неразумны. Иногда больше пользы от простого разговора с человеком", - отметил А.Анвельт.

В свою очередь, как считает министр юстиции Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu), реформа рассмотрения правонарушений опирается на три важных принципа.

"Мы желаем меньше наказывать людей штрафами, но при этом больше воздействовать на лиц, совершивших опасные нарушения, а также сделать рассмотрение нарушений более эффективным и экономичным", - сказал У.Рейнсалу.

Изменения предусматривают сокращение перечня наказуемых правонарушений, планируется меньше штрафовать несовершеннолетних. Полицейским в определенном случае разрешено ограничиваться устными предупреждениями, отказаться от занесения в регистр наказаний незначительных правонарушителей.

Если же наказание неминуемо, в целях экономии времени полицейских и нарушителей на составление протоколов будет отводиться не 20 минут, как сейчас, а 5 минут.

Для совершивших опасные преступления, например, значительно превысивших скорость или управлявших автомобилей в нетрезвом состоянии, будут введены штрафы, величина которых будет зависеть от доходов нарушителя.

Минимальная штрафная единица будет вместо нынешних 5 евро составлять 4 евро и увеличиваться в зависимости от доходов человека.