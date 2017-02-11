Поддерживаемые Турцией бойцы сирийской оппозиции добились успеха в боях против ИГ на юго-западе Эль-Баба

Бойцы сирийской оппозиции, поддерживаемые турецкими военными, в субботу выбили террористов группировки ИГ (запрещена в РФ) из ряда ключевых объектов в городе Эль-Баб на севере Сирии, сообщают западные СМИ.

Так, оппозиционеры взяли под контроль зернохранилище и больницу в юго-западной части этого стратегически важного населенного пункта.

В сообщениях отмечается, что задача бойцов оппозиции - успеть отбить у террористов Эль-Баб до того, как до этого города доберутся сирийские правительственные войска.