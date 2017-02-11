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Дальнее зарубежье 11.02.2017 17:28

Поддерживаемые Турцией бойцы сирийской оппозиции добились успеха в боях против ИГ на юго-западе Эль-Баба

Бойцы сирийской оппозиции, поддерживаемые турецкими военными, в субботу выбили террористов группировки ИГ (запрещена в РФ) из ряда ключевых объектов в городе Эль-Баб на севере Сирии, сообщают западные СМИ.

Так, оппозиционеры взяли под контроль зернохранилище и больницу в юго-западной части этого стратегически важного населенного пункта.

В сообщениях отмечается, что задача бойцов оппозиции - успеть отбить у террористов Эль-Баб до того, как до этого города доберутся сирийские правительственные войска.

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Тэги: СИРИЯ, БОЕВИКИ, ГОРОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az