В МИД Украины заверяют в отсутствии угрозы жизни и здоровью похищенных пиратами в водах Нигерии членов экипажа судна BBC Caribbean

Жизни и здоровью членов экипажа судна BBC Caribbean, похищенных пиратами в территориальных водах Нигерии, ничего не угрожает, сообщил в субботу департамент консульской службы МИД Украины.

"Состояние похищенных членов экипажа BBC Caribbean удовлетворительное, угрозы их жизни и здоровью нет", - говорится в сообщении департамента в "Твиттере".

8 февраля посольство РФ в Нигерии сообщило о похищении пиратами семи российских моряков и одного украинца. "В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно BBC Caribbean. С борта подвергшегося пиратскому нападению судна BBC Caribbean похищены семь граждан России и гражданин Украины", - говорилось в сообщении.