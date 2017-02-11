Решение относительно продления соглашения о сокращении добычи нефти должно быть принято не раньше апреля-мая - Новак

Решение о том, продлевать или нет соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК, необходимо принимать не ранее апреля-мая, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Сейчас рано об этом говорить. Соглашение действует до июня, а сейчас февраль", - сказал А.Новак в субботу журналистам в Сочи. - Думаю, этот вопрос должен быть рассмотрен в апреле-мае".

Он также сообщил, что 21-22 февраля в Вене будет проведено заседание технического совета экспертов по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи. Через месяц, 22-23 марта, состоится заседание комитета по мониторингу сокращения добычи на уровне министров. Это заседание пройдет в Кувейте.

А.Новак также не исключил возможность переговоров со своим коллегой из Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом на полях конференции в Хьюстоне, которое состоится в начале марта.