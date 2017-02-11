Азербайджан создает Торговый дом в Белоруссии для увеличения экспорта продукции

Азербайджан начал работы по организации Торгового дома в Белоруссии с целью увеличения экспортных поставок, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
Ш.Мустафаев на встрече с послом Белоруссии в Баку Геннадием Ахрамовичем обсудил вопросы расширения торгово-экономических связей, отмечается в сообщении Минэкономики.
Министр подчеркнул, что в 2016 года азербайджано-белорусский товарооборот увеличился на 33%.
По его словам, в 2007-2016гг на Гянджинском автомобильном заводе было совместно произведено более 10 тыс. тракторов, автомобилей и прицепов. Кроме этого, Азербайджан и Белоруссия планируют организовать совместные проекты в сфере хлопководства и табаководства.
"Для увеличения объема экспорта в Белоруссию начались работы по созданию Торгового дома Азербайджана. Кроме этого, на встрече обсуждались вопросы организации экспортной миссии в Белоруссию, увеличения экспорта азербайджанской винодельческой продукции, создания совместных предприятий, расширения сотрудничества в сферах АПК, транспорта, туризма., промышленности и транспорта", - подчеркивается в сообщении.
А.Азизов
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