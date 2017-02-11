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Бизнес и законодательство 11.02.2017 17:44

Азербайджан создает Торговый дом в Белоруссии для увеличения экспорта продукции

Азербайджан начал работы по организации Торгового дома в Белоруссии с целью увеличения экспортных поставок, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Ш.Мустафаев на встрече с послом Белоруссии в Баку Геннадием Ахрамовичем обсудил вопросы расширения торгово-экономических связей, отмечается в сообщении Минэкономики.

Министр подчеркнул, что в 2016 года азербайджано-белорусский товарооборот увеличился на 33%.

По его словам, в 2007-2016гг на Гянджинском автомобильном заводе было совместно произведено более 10 тыс. тракторов, автомобилей и прицепов. Кроме этого, Азербайджан и Белоруссия планируют организовать совместные проекты в сфере хлопководства и табаководства.

"Для увеличения объема экспорта в Белоруссию начались работы по созданию Торгового дома Азербайджана. Кроме этого, на встрече обсуждались вопросы организации экспортной миссии в Белоруссию, увеличения экспорта азербайджанской винодельческой продукции, создания совместных предприятий, расширения сотрудничества в сферах АПК, транспорта, туризма., промышленности и транспорта", - подчеркивается в сообщении.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БЕЛОРУССИЯ, ДОМ, ТОРГОВЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az