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Дальнее зарубежье 11.02.2017 19:13

Минобороны РФ: войска Сирии освободили Тадеф - форпост ИГ на подступах к Эль-Бабу, уничтожены более 650 террористов

Сирийские войска при авиаподдержке РФ в субботу освободили населенный пункт Тадеф - форпост террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) на подступах к городу Эль-Баб, сообщили в министерстве обороны России.

"В ходе боевых действий в районе населенного пункта Тадеф правительственными войсками уничтожено более 650 террористов, два танка, четыре боевые машины пехоты, 18 автомобилей повышенной проходимости с установленным на них тяжелым вооружением, семь минометов и шесть "джихад-мобилей", - сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, Тадеф на северо-востоке провинции Алеппо был "наиболее укрепленным форпостом боевиков на подступах к городу Эль-Баб".

Российские военные заявили, что наступательную операцию сирийских вооруженных сил при освобождении Тадефа поддерживала авиация Воздушно-космических сил.

"В результате наступления сирийские правительственные войска вышли на согласованную с турецкой стороной линию разграничения с формированиями Свободной сирийской армии", - сообщили в Минобороны РФ.

"Полностью взята под контроль дорога в направлении города Ракка, по которой осуществлялось снабжение вооружением и боеприпасами формирований ИГИЛ в городе Эль-Баб", - сообщили в российском военном ведомстве.

Как сообщал "Интерфакс", с 18 января боевая авиация России и Турции неоднократно наносила совместные удары по "игиловцам" в районе города Эль-Баб.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ИГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az