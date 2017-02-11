Минобороны РФ: войска Сирии освободили Тадеф - форпост ИГ на подступах к Эль-Бабу, уничтожены более 650 террористов

Сирийские войска при авиаподдержке РФ в субботу освободили населенный пункт Тадеф - форпост террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) на подступах к городу Эль-Баб, сообщили в министерстве обороны России.
"В ходе боевых действий в районе населенного пункта Тадеф правительственными войсками уничтожено более 650 террористов, два танка, четыре боевые машины пехоты, 18 автомобилей повышенной проходимости с установленным на них тяжелым вооружением, семь минометов и шесть "джихад-мобилей", - сказали в военном ведомстве.
По данным Минобороны РФ, Тадеф на северо-востоке провинции Алеппо был "наиболее укрепленным форпостом боевиков на подступах к городу Эль-Баб".
Российские военные заявили, что наступательную операцию сирийских вооруженных сил при освобождении Тадефа поддерживала авиация Воздушно-космических сил.
"В результате наступления сирийские правительственные войска вышли на согласованную с турецкой стороной линию разграничения с формированиями Свободной сирийской армии", - сообщили в Минобороны РФ.
"Полностью взята под контроль дорога в направлении города Ракка, по которой осуществлялось снабжение вооружением и боеприпасами формирований ИГИЛ в городе Эль-Баб", - сообщили в российском военном ведомстве.
Как сообщал "Интерфакс", с 18 января боевая авиация России и Турции неоднократно наносила совместные удары по "игиловцам" в районе города Эль-Баб.
Глава Минобороны Азербайджана поручил ВС оперативно выявлять и пресекать армянские диверсии на линии фронта
Минобороны и Азербайджана и Аппарат Омбудсмена подписали план деятельности на 2017 год по защите прав военнослужащих
Баку заинтересован в развитии отношений с Брюсселем – замглавы Администрации президента Азербайджана
Ограничение импорта виноматериалов в РФ может грозить закрытием заводов, считает бизнес-омбудсмен Титов
Решение относительно продления соглашения о сокращении добычи нефти должно быть принято не раньше апреля-мая - Новак
Азербайджан создает Торговый дом в Белоруссии для увеличения экспорта продукции
Лишенные медалей за допинг российские спортсмены не хотят их возвращать - глава ОКР
Кабмин Азербайджана одобрил предложения по обеспечению безопасности при уборке дорог и улиц - БТА
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 4 человека – МВД
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника. Фоторепортаж
Утвержден план мероприятий Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии