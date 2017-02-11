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Дальнее зарубежье 11.02.2017 18:40

Трамп считает, что сумеет снизить стоимость строительства стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что сумеет уменьшить цену проекта строительства стены на границе с Мексикой.

"Я читаю, что наша великая пограничная стена обойдется дороже, чем изначально планировали власти. Но ведь я еще не участвовал в обсуждении дизайна, не проводил переговоров. Когда я подключусь к этому, цена упадет очень сильно!" - написал он в "Твиттере".

Д.Трамп напомнил, что недавно он добился снижения расходов на производство военных самолетов F-35, а также - на реализацию проекта создания нового президентского самолета - "борта номер один".

Ранее на этой неделе американские СМИ сообщили со ссылкой на отчет американского министерства внутренней безопасности, что строительство стены на границе с Мексикой обойдется США в $21,6 млрд и займет около трех лет.

План, подготовленный экспертами ведомства, предполагает строительство 2 тыс. км стен и заборов к 2020 году, утверждают информированные источники. Его презентация главе министерства Джону Келли ожидается в ближайшие дни.

Отмечается, что сумма в $21,6 млрд намного выше, чем все, которые назывались в официальных кругах до сих пор. Так, Д.Трамп во время предвыборной кампании говорил о $12 млрд, в Конгрессе стену оценивали в $15 млрд.

Предполагалось, что работы авансируют за счет американских налогоплательщиков, однако потом к финансированию привлекут Мексику. При этом в Мехико неоднократно заявляли, что платить за стену не будут.

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Тэги: ТРАМП, СТЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az