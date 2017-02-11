Трамп считает, что сумеет снизить стоимость строительства стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что сумеет уменьшить цену проекта строительства стены на границе с Мексикой.
"Я читаю, что наша великая пограничная стена обойдется дороже, чем изначально планировали власти. Но ведь я еще не участвовал в обсуждении дизайна, не проводил переговоров. Когда я подключусь к этому, цена упадет очень сильно!" - написал он в "Твиттере".
Д.Трамп напомнил, что недавно он добился снижения расходов на производство военных самолетов F-35, а также - на реализацию проекта создания нового президентского самолета - "борта номер один".
Ранее на этой неделе американские СМИ сообщили со ссылкой на отчет американского министерства внутренней безопасности, что строительство стены на границе с Мексикой обойдется США в $21,6 млрд и займет около трех лет.
План, подготовленный экспертами ведомства, предполагает строительство 2 тыс. км стен и заборов к 2020 году, утверждают информированные источники. Его презентация главе министерства Джону Келли ожидается в ближайшие дни.
Отмечается, что сумма в $21,6 млрд намного выше, чем все, которые назывались в официальных кругах до сих пор. Так, Д.Трамп во время предвыборной кампании говорил о $12 млрд, в Конгрессе стену оценивали в $15 млрд.
Предполагалось, что работы авансируют за счет американских налогоплательщиков, однако потом к финансированию привлекут Мексику. При этом в Мехико неоднократно заявляли, что платить за стену не будут.
Глава Минобороны Азербайджана поручил ВС оперативно выявлять и пресекать армянские диверсии на линии фронта
Минобороны и Азербайджана и Аппарат Омбудсмена подписали план деятельности на 2017 год по защите прав военнослужащих
Баку заинтересован в развитии отношений с Брюсселем – замглавы Администрации президента Азербайджана
Ограничение импорта виноматериалов в РФ может грозить закрытием заводов, считает бизнес-омбудсмен Титов
Решение относительно продления соглашения о сокращении добычи нефти должно быть принято не раньше апреля-мая - Новак
Азербайджан создает Торговый дом в Белоруссии для увеличения экспорта продукции
Лишенные медалей за допинг российские спортсмены не хотят их возвращать - глава ОКР
Кабмин Азербайджана одобрил предложения по обеспечению безопасности при уборке дорог и улиц - БТА
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 4 человека – МВД
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника. Фоторепортаж
Утвержден план мероприятий Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии