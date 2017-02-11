ООН и НАТО изучают информацию о возможной гибели мирных афганцев при американском авиаударе

Миссии ООН и НАТО в Афганистане проверяют информацию, согласно которой авиаудар ВВС США ранее на этой неделе привел к гибели около 20 мирных жителей, передало агентство ЭФЭ.

"В Миссии ООН по содействию Афганистану изучают данные о гибели людей в Сангине (провинция Гильменд)", - отметили в субботу в миссии.

Ранее представитель НАТО в Афганистане Чарльз Кливленд сообщил, что в альянсе также изучают все имеющиеся данные об этом инциденте.

Ранее от мирных афганцев и мятежников-талибов поступили данные, что в четверг в результате американского удара в провинции Гильменд погибли порядка 20 мирных жителей, большинство - женщины и дети. В НАТО подтвердили, что 9 февраля ВВС США проводили операции в районе, где произошла трагедия, отмечает ЭФЭ.