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Дальнее зарубежье 11.02.2017 19:30

ООН и НАТО изучают информацию о возможной гибели мирных афганцев при американском авиаударе

Миссии ООН и НАТО в Афганистане проверяют информацию, согласно которой авиаудар ВВС США ранее на этой неделе привел к гибели около 20 мирных жителей, передало агентство ЭФЭ.

"В Миссии ООН по содействию Афганистану изучают данные о гибели людей в Сангине (провинция Гильменд)", - отметили в субботу в миссии.

Ранее представитель НАТО в Афганистане Чарльз Кливленд сообщил, что в альянсе также изучают все имеющиеся данные об этом инциденте.

Ранее от мирных афганцев и мятежников-талибов поступили данные, что в четверг в результате американского удара в провинции Гильменд погибли порядка 20 мирных жителей, большинство - женщины и дети. В НАТО подтвердили, что 9 февраля ВВС США проводили операции в районе, где произошла трагедия, отмечает ЭФЭ.

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Тэги: АФГАНИСТАН, АВИАУДАР, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az