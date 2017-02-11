ЕС выделит Грузии 80 млн евро на развитие аграрного сектора

Грузия в рамках третьей фазы Европейской программы соседства (ENPARD) получит в этом году от Евросоюза 80 млн евро, которые будут направлены на развитие села и сельского хозяйства.

Вопросы, связанные с осуществлением данного проекта, в том числе выполнением правительством Грузии соответствующих обязательств, обсудили в субботу члены правительственной межведомственной комиссии, представители Евросоюза и Программы развития ООН (UNDP) в Грузии, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

"В рамках ENPARD III Грузия получит от Евросоюза финансовую помощь в размере около 80 млн евро, из которых примерно 45 млн евро - на поддержку бюджета", - говорится в сообщении.

Программа ENPARD осуществляется в Грузии с марта 2013 года и рассчитана на 5 лет. В рамках первых двух фаз ENPARD республика получила около 100 млн евро. Эти средства были направлены на увеличение сельхозпроизводства в стране, создание и развитие малых фермерских кооперативов и сокращение бедности на селе, а также улучшение стандартов безопасности и качества продовольствия.

Евросоюз оказывает Грузии финансовую и техническую помощь по разным направлениям. В июле 2014 года между Грузией и Евросоюзом был подписан меморандум о взаимопонимании в рамках программы стратегической помощи (Single Support Framework, SSF), в соответствии с которым в период до 2017 года ЕС предоставит республике финансовые ресурсы в размере до 410 млн евро.