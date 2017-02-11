Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7301 EUR   1.8445 RUR   0.0293 GBR   2.1633 TRY   0.4696

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.00 Brent   55.63

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 13 Фев 14 Фев

Дальнее зарубежье 11.02.2017 18:46

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Багдаде, семь человек погибли в результате столкновений

Сотрудники полиции Ирака применили в субботу слезоточивый газ для разгона тысяч демонстрантов, собравшихся в центре Багдада, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Участники акции проводили демонстрацию близ тщательно охраняемой "Зеленой зоны", в которой находятся госучреждения и многие посольства.

По данным иракской полиции, в результате столкновений погибли семь человек.

Демонстранты - сторонники влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра. Они призывают власти не переносить намеченные на 2017 год выборы в местные органы власти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ИРАК, СТОЛИЦА, БЕСПОРЯДКИ


Похожие новости


Вооруженные люди напали на торговый центр в Багдаде, много жертв - СМИ Более десяти человек стали жертвами двух взрывов в иракской столице Три теракта произошли в Багдаде во время визита Керри Жертвами серии терактов в Багдаде стали десятки человек Серия взрывов в Ираке унесла жизни восьми человек Жертвами серии терактов в Багдаде стали не менее семи человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az