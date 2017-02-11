Ограничение импорта виноматериалов в РФ может грозить закрытием заводов, считает бизнес-омбудсмен Титов

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что предлагаемые Минсельхозом меры по ограничению импорта виноматериалов приведут к удорожанию вин и шампанского в России, может закрыться ряд отечественных винзаводов, работающих на импортном винограде.
"Если мы сегодня введем запрет на импорт виноматериалов, то шампанское будет стоить дороже раза в два, поскольку сейчас его основная часть на наших заводах, в частности, в Москве и Питере, делается из импортного виноматериала", - сказал Б.Титов "Интерфаксу", комментируя сообщение замминистра сельского хозяйства РФ Евгения Громыко о подготовке мер по ограничению импорта виноматериалов.
Б.Титов сообщил, что на сегодняшний день на российском рынке около 50% российских вин в бутылках, 50% - иностранных. В российских 50% - до 40% вин сделаны из отечественного винограда, а остальное - из импортного. Речь идет о вине наливом - не в бутылках, а в цистернах, из которых оно потом дорабатывается, разливается в бутылки и продается под российским брендом.
Бизнес-омбудсмен пояснил, что часть импортных виноматериалов, поступающих в Россию в цистернах, направляется на переработку, прежде всего в шампанское. Заводы, которые этим занимаются, в основном ориентированы на импортные виноматериалы, потому, что своих виноградников в России очень мало.
"Если мы запретим импорт вина наливом, то увеличится импорт вина в бутылках. При этом закроются наши заводы, потеряем рабочие места", - полагает Б.Титов.
По его данным, в Советском Союзе было 220 тыс. га виноградников, из них 180 тыс. га в России. Сейчас в России вместе с Крымом - около 90 тыс. га виноградников. Быстро нарастить их площади невозможно, поскольку есть проблемы как с площадями под них, так и с импортом саженцев, а питомников своих саженцев почти нет.
При этом Б.Титов является сторонником стимулирования производства российских вин. "Вино должно производиться из собственного винограда, с защищенным географическим названием. Но для этого нужны серьезные усилия как государства, так и бизнеса, работающего в этой сфере", - сказал он, отметив, что в том же "Абрау-Дюрсо", владельцем которого он является, классическое выдержанное шампанское делается из собственного винограда, а вина более низкого уровня, так называемое "быстрое шампанское", - из импортного виноматериала, но дорогого.
6 февраля Е.Громыко заявил, что Минсельхоз готовит меры по ограничению импорта виноматериалов. "Речь идёт о возможных ограничительных мерах, которые мы намерены предпринять, чтобы сократить поставки импортных виноматериалов в РФ", - сказал он на открытии выставки "Продэкспо".
"Зачастую под этими поставками виноматериалов, а не готового вина, заходит всевозможная продукция, которая трансформируется на просторах нашей страны в продукцию неизвестного происхождения", - отметил Е.Громыко.
Он сообщил, что в 2016 году увеличена закладка виноградников, впервые за последние годы она превысила 5 тыс. га. Ранее этот показатель не превышал 3 тыс. га. В 2017 году планируется заложить 6 тыс. га виноградников.
"У нас амбициозная, но выполнимая задача - вывести на мировой рынок в ближайшие десять лет российские вина, которые всегда славились на нем", - заявил Е.Громыко.
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