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СНГ 11.02.2017 20:44

Задержание в Минске украинского писателя стало поводом для вызова посла Белоруссии в МИД Украины

МИД Украины вызвал посла Белоруссии на Украине Игоря Сокол в связи с задержанием в Минске украинского писателя Сергея Жадана.

"Руководителю белорусской дипмиссии выражена глубокая обеспокоенность ситуацией с задержанием и запретом въезда Сергея Жадана, обращено внимание на системность таких действий белорусских правоохранительных органов в отношении граждан Украины", - сообщила в субботу вечером пресс-служба украинского МИД.

Разъяснения белорусской стороны, как следует из сообщения, не удовлетворяют украинскую сторону, и в ближайшее время будет проведен телефонный разговор министров иностранных дел Украины и Белоруссии.

По версии украинской стороны, в ночь на субботу в Минске в отеле "Юбилейный" сотрудники милиции задержали С.Жадана и до утра продержали его в участке. В милиции писателю сообщили, что ему с 2015 года запрещен въезд на территорию России с формулировкой "за причастность к террористической деятельности", а поскольку Белоруссия и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, запрет автоматически распространяется на эти два государства.

МИД Украины и украинское посольство в Белоруссии готовят ноту по поводу задержания в Минске С.Жадана, украинские дипломаты сопровождают его до украинско-белорусской границы, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. "Посольство и МИД Украины уже готовят ноту по этому поводу. Это действительно позор, и пора жестко ставить вопрос перед Минском о недопустимости действий ФСБ, что через формирование общих "черных" списков пытаются ухудшить наши с белорусами взаимоотношения", - написала И.Геращенко в "Фейсбуке".

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Тэги: УКРАИНА, МИД, БЕЛОРУССИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az