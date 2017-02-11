Юнкер не будет повторно выдвигаться на пост председателя Еврокомиссии - СМИ

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в интервью радио Deutschlandfunk в субботу заявил, что не будет претендовать на второй мандат на выборах главы исполнительной коллегии ЕС в 2019 году.

Он отметил, что в 2014 году была прекрасная избирательная кампания. "Но второй (кампании - ИФ) не будет, так как я не выставлю свою кандидатуру во второй раз", - сообщил председатель Еврокомиссии.

Бывший премьер-министр Люксембурга, 62-летний Ж.-К.Юнкер вступил в должность председателя Еврокомиссии в ноябре 2014 года. До этого он в течение многих лет возглавлял Еврогруппу - совет министров финансов стран зоны евро.

Мандат председателя Еврокомиссии рассчитан на пять лет с возможностью одного переизбрания.