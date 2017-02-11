Юнкер не будет повторно выдвигаться на пост председателя Еврокомиссии - СМИ

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в интервью радио Deutschlandfunk в субботу заявил, что не будет претендовать на второй мандат на выборах главы исполнительной коллегии ЕС в 2019 году.
Он отметил, что в 2014 году была прекрасная избирательная кампания. "Но второй (кампании - ИФ) не будет, так как я не выставлю свою кандидатуру во второй раз", - сообщил председатель Еврокомиссии.
Бывший премьер-министр Люксембурга, 62-летний Ж.-К.Юнкер вступил в должность председателя Еврокомиссии в ноябре 2014 года. До этого он в течение многих лет возглавлял Еврогруппу - совет министров финансов стран зоны евро.
Мандат председателя Еврокомиссии рассчитан на пять лет с возможностью одного переизбрания.
Глава Минобороны Азербайджана поручил ВС оперативно выявлять и пресекать армянские диверсии на линии фронта
Минобороны и Азербайджана и Аппарат Омбудсмена подписали план деятельности на 2017 год по защите прав военнослужащих
Баку заинтересован в развитии отношений с Брюсселем – замглавы Администрации президента Азербайджана
Ограничение импорта виноматериалов в РФ может грозить закрытием заводов, считает бизнес-омбудсмен Титов
Решение относительно продления соглашения о сокращении добычи нефти должно быть принято не раньше апреля-мая - Новак
Азербайджан создает Торговый дом в Белоруссии для увеличения экспорта продукции
Лишенные медалей за допинг российские спортсмены не хотят их возвращать - глава ОКР
Кабмин Азербайджана одобрил предложения по обеспечению безопасности при уборке дорог и улиц - БТА
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 4 человека – МВД
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника. Фоторепортаж
Утвержден план мероприятий Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии