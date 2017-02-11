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Дальнее зарубежье 11.02.2017 21:01

Юнкер не будет повторно выдвигаться на пост председателя Еврокомиссии - СМИ

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в интервью радио Deutschlandfunk в субботу заявил, что не будет претендовать на второй мандат на выборах главы исполнительной коллегии ЕС в 2019 году.

Он отметил, что в 2014 году была прекрасная избирательная кампания. "Но второй (кампании - ИФ) не будет, так как я не выставлю свою кандидатуру во второй раз", - сообщил председатель Еврокомиссии.

Бывший премьер-министр Люксембурга, 62-летний Ж.-К.Юнкер вступил в должность председателя Еврокомиссии в ноябре 2014 года. До этого он в течение многих лет возглавлял Еврогруппу - совет министров финансов стран зоны евро.

Мандат председателя Еврокомиссии рассчитан на пять лет с возможностью одного переизбрания.

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Тэги: ЮНКЕР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ВЫБОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az