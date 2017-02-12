Трамп и Абэ осудили пуск КНДР баллистической ракеты

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ осудили пуск баллистической ракеты Северной Кореей, осуществленный в ночь на воскресенье по московскому времени, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Глава японского кабинета назвал журналистам пуск "абсолютно нетерпимым", в то время как Д.Трамп заверил Японию в "стопроцентной" поддержке.

С.Абэ вместе с Д.Трампом находится во Флориде в рамках своего визита в США. В кратком заявлении премьер подчеркнул, что данный ракетный пуск является нарушением соответствующих резолюций СБ ООН, запрещающих Северной Корее использование баллистических технологий при запусках ракет.

Д.Трамп отметил: "Мне бы хотелось, чтобы все понимали и знали, что Соединенные Штаты Америки на 100% стоят на стороне Японии, своего великого союзника".

Министр обороны Южной Кореи Ким Гван Чжин по телефону обсудил с советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном вопросы, касающиеся ракетного пуска. Стороны, как сообщила пресс-служба президента Южной Кореи, "решительно осудили" пуск и договорились использовать все возможности для предотвращения дальнейших провокаций со стороны КНДР.

Стратегическое командование США в распространенном заявлении отметило, что пуск северокорейской ракеты не угрожал безопасности Соединенных Штатов.

В сообщениях СМИ указывается, что, по оценкам американских военных, ракета была средней дальности, и пуск был неудачным.

Южнокорейские военные сообщили ранее, что баллистическая ракета, пущенная КНДР, преодолела расстояние в 500 км, сообщил Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Южной Кореи.

"Дальность полета ракеты составила около 500 км", - говорится в распространенном ведомством заявлении.

В нем указывается, что "Южная Корея и США проводят детальный анализ для получения дополнительной информации".

Япония уже заявила решительный протест в связи с "многократными провокациями КНДР". По данным японских СМИ, Минобороны Японии также отслеживает ситуацию вокруг ракетного пуска, "ведет сбор и анализ информации", о чем заявила министр обороны Томоми Инада.

Токио созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с пуском ракеты.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер-министр Хван Ге Ан объявил, что готовится "соразмерный ответ" на действия КНДР в сотрудничестве с мировым сообществом.

Тип ракеты еще не определен. Вместе с тем, агентство "Ассошиэйтед пресс" приводит мнение эксперта из сеульского Института Дальнего Востока, который считает, что был осуществлен пуск ракеты Musudan или аналогичной. Его цель - испытания двигателей, которые потом могут быть установлены на межконтинентальной баллистической ракете (МБР).

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении народу заявлял, что страна уже близко подошла к испытанию МБР, который может быть осуществлен в любое время.