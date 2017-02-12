Трамп и Абэ осудили пуск КНДР баллистической ракеты

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ осудили пуск баллистической ракеты Северной Кореей, осуществленный в ночь на воскресенье по московскому времени, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Глава японского кабинета назвал журналистам пуск "абсолютно нетерпимым", в то время как Д.Трамп заверил Японию в "стопроцентной" поддержке.
С.Абэ вместе с Д.Трампом находится во Флориде в рамках своего визита в США. В кратком заявлении премьер подчеркнул, что данный ракетный пуск является нарушением соответствующих резолюций СБ ООН, запрещающих Северной Корее использование баллистических технологий при запусках ракет.
Д.Трамп отметил: "Мне бы хотелось, чтобы все понимали и знали, что Соединенные Штаты Америки на 100% стоят на стороне Японии, своего великого союзника".
Министр обороны Южной Кореи Ким Гван Чжин по телефону обсудил с советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном вопросы, касающиеся ракетного пуска. Стороны, как сообщила пресс-служба президента Южной Кореи, "решительно осудили" пуск и договорились использовать все возможности для предотвращения дальнейших провокаций со стороны КНДР.
Стратегическое командование США в распространенном заявлении отметило, что пуск северокорейской ракеты не угрожал безопасности Соединенных Штатов.
В сообщениях СМИ указывается, что, по оценкам американских военных, ракета была средней дальности, и пуск был неудачным.
Южнокорейские военные сообщили ранее, что баллистическая ракета, пущенная КНДР, преодолела расстояние в 500 км, сообщил Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Южной Кореи.
"Дальность полета ракеты составила около 500 км", - говорится в распространенном ведомством заявлении.
В нем указывается, что "Южная Корея и США проводят детальный анализ для получения дополнительной информации".
Япония уже заявила решительный протест в связи с "многократными провокациями КНДР". По данным японских СМИ, Минобороны Японии также отслеживает ситуацию вокруг ракетного пуска, "ведет сбор и анализ информации", о чем заявила министр обороны Томоми Инада.
Токио созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с пуском ракеты.
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер-министр Хван Ге Ан объявил, что готовится "соразмерный ответ" на действия КНДР в сотрудничестве с мировым сообществом.
Тип ракеты еще не определен. Вместе с тем, агентство "Ассошиэйтед пресс" приводит мнение эксперта из сеульского Института Дальнего Востока, который считает, что был осуществлен пуск ракеты Musudan или аналогичной. Его цель - испытания двигателей, которые потом могут быть установлены на межконтинентальной баллистической ракете (МБР).
Северокорейский лидер Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении народу заявлял, что страна уже близко подошла к испытанию МБР, который может быть осуществлен в любое время.
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