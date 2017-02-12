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Дальнее зарубежье 12.02.2017 09:05

Пущенная КНДР ракета пролетела около 500 км - комитет начальников штабов

Баллистическая ракета, пущенная КНДР, преодолела расстояние в 500 км, сообщил Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Южной Кореи.

"Дальность полета ракеты составила около 500 км", - говорится в распространенном ведомством заявлении.

В нем указывается, что "Южная Корея и США проводят детальный анализ для получения дополнительной информации".

О пуске Северной Кореей баллистической ракеты в сторону Японского моря ранее сообщило минобороны Южной Кореи. Факт пуска подтвердил Пентагон.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, РАКЕТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az