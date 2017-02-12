Япония заявила протест в связи с ракетным пуском КНДР

Генсек японского кабинета министров сообщил, что Япония заявила протест в связи пуском Северной Кореей баллистической ракеты.
"Мы заявили решительный протест", - сказал он журналистам, отметив, недопустимость "многократных провокаций со стороны Северной Кореи".
По данным японских СМИ, Минобороны Японии отслеживает ситуацию вокруг ракетного пуска, "ведет сбор и анализ информации", о чем заявила министр обороны Томоми Инада.
Как сообщалось, Корейская Народно-Демократическая Республика запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету, которая по данным Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Южной Кореи, преодолела расстояние в 500 км.
"Дальность полета ракеты составила около 500 км", - говорится в распространенном ведомством заявлении.
В нем указывается, что "Южная Корея и США проводят детальный анализ для получения дополнительной информации".
Ранее Пентагон подтвердил, что США также зафиксировали ракетный пуск с территории КНДР.
"Мы можем подтвердить, что зафиксировали пуск ракеты с территории Северной Кореи",- говорится в заявлении представителя военного ведомства Соединенных Штатов.
Он отметил, что в ближайшее время Минобороны США рассчитывает получить более детальную информацию.
Тип ракеты еще не определен. Вместе с тем, агентство "Ассошиэйтед пресс" приводит мнение эксперта из сеульского Института Дальнего Востока, который считает, что был осуществлен пуск ракеты Musudan или аналогичной. Его цель - испытания двигателей, которые потом могут быть установлены на межконтинентальной баллистической ракете (МБР).
Северокорейский лидер Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении народу заявлял, что страна уже близко подошла к испытанию МБР, который может быть осуществлен в любое время.
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