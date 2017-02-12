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Дальнее зарубежье 12.02.2017 10:07

Япония заявила протест в связи с ракетным пуском КНДР

Генсек японского кабинета министров сообщил, что Япония заявила протест в связи пуском Северной Кореей баллистической ракеты.

"Мы заявили решительный протест", - сказал он журналистам, отметив, недопустимость "многократных провокаций со стороны Северной Кореи".

По данным японских СМИ, Минобороны Японии отслеживает ситуацию вокруг ракетного пуска, "ведет сбор и анализ информации", о чем заявила министр обороны Томоми Инада.

Как сообщалось, Корейская Народно-Демократическая Республика запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету, которая по данным Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Южной Кореи, преодолела расстояние в 500 км.

"Дальность полета ракеты составила около 500 км", - говорится в распространенном ведомством заявлении.

В нем указывается, что "Южная Корея и США проводят детальный анализ для получения дополнительной информации".

Ранее Пентагон подтвердил, что США также зафиксировали ракетный пуск с территории КНДР.

"Мы можем подтвердить, что зафиксировали пуск ракеты с территории Северной Кореи",- говорится в заявлении представителя военного ведомства Соединенных Штатов.

Он отметил, что в ближайшее время Минобороны США рассчитывает получить более детальную информацию.

Тип ракеты еще не определен. Вместе с тем, агентство "Ассошиэйтед пресс" приводит мнение эксперта из сеульского Института Дальнего Востока, который считает, что был осуществлен пуск ракеты Musudan или аналогичной. Его цель - испытания двигателей, которые потом могут быть установлены на межконтинентальной баллистической ракете (МБР).

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении народу заявлял, что страна уже близко подошла к испытанию МБР, который может быть осуществлен в любое время.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КНДР, РАКЕТА, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az