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Дальнее зарубежье 12.02.2017 09:23

Американский проект резолюции Совбеза ООН с осуждением ракетного обстрела Израиля не получил поддержки - источник в штаб-квартире ООН

Внесенный США проект заявления Совета Безопасности для прессы с осуждением ракетного обстрела израильского города Эйлат и теракта в Петах-Тикве не получил поддержки СБ, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире ООН.

Это первый документ, который внесла американская делегация в Совет при новом постпреде при ООН Никки Хейли.

"Внесенный делегацией США проект заявления СБ ООН для прессы с осуждением обстрела территории Израиля заблокирован некоторыми делегациями, включая Францию", - сказал собеседник агентства. По его словам, документ был посвящён недавней террористической атаке в Петах-Тикве и обстрелу курорта Эйлат.

8 февраля в направлении израильского курортного города Эйлат была выпущена серия ракет с Синайского полуострова, находящегося на территории Египта. Позже "Исламское государство" (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за обстрел шестью ракетами. Всего в направлении Эйлата был осуществлен пуск семи ракет, три из них были уничтожены системой противоракетной обороны, четыре разорвались вне городской черты.

9 февраля палестинец открыл стрельбу в израильском городе Петах-Тиква, в результате которой восемь человек получили ранения. Представитель правоохранительных органов назвал случившееся террористическим актом.

Ранее президент США Дональд Трамп положительно охарактеризовал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и пообещал улучшить двусторонние отношения США с Израилем.

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Тэги: ООН, США, ПРОЕКТ, ИЗРАИЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az