Американский проект резолюции Совбеза ООН с осуждением ракетного обстрела Израиля не получил поддержки - источник в штаб-квартире ООН

Внесенный США проект заявления Совета Безопасности для прессы с осуждением ракетного обстрела израильского города Эйлат и теракта в Петах-Тикве не получил поддержки СБ, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире ООН.
Это первый документ, который внесла американская делегация в Совет при новом постпреде при ООН Никки Хейли.
"Внесенный делегацией США проект заявления СБ ООН для прессы с осуждением обстрела территории Израиля заблокирован некоторыми делегациями, включая Францию", - сказал собеседник агентства. По его словам, документ был посвящён недавней террористической атаке в Петах-Тикве и обстрелу курорта Эйлат.
8 февраля в направлении израильского курортного города Эйлат была выпущена серия ракет с Синайского полуострова, находящегося на территории Египта. Позже "Исламское государство" (запрещено в РФ) взяло на себя ответственность за обстрел шестью ракетами. Всего в направлении Эйлата был осуществлен пуск семи ракет, три из них были уничтожены системой противоракетной обороны, четыре разорвались вне городской черты.
9 февраля палестинец открыл стрельбу в израильском городе Петах-Тиква, в результате которой восемь человек получили ранения. Представитель правоохранительных органов назвал случившееся террористическим актом.
Ранее президент США Дональд Трамп положительно охарактеризовал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и пообещал улучшить двусторонние отношения США с Израилем.
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